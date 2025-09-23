南瑤宮9/27起祈安遶境 10/5回鑾彰市「扭蛋」大放送

開基三媽暨十會媽神尊將聯袂出巡蔚為盛事。（記者湯世名攝）

2025/09/23 14:21

〔記者湯世名／彰化報導〕已有287年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，將從9月27日起至10月5日舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動，將行經9個鄉鎮市、近百個角頭，並從今天（23日）起3天舉行「置天台」儀式；活動最高潮在10月5日回鑾彰化市區時，將有14輛「傳統真人藝閣」車隊迎接彰化媽回鑾，並將沿途拋送附有禮品兌換券的「扭蛋」給信眾，獎品豐富。

創建於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自前年6月起，展開百年來最全面性的修復工程。

市長林世賢表示，全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底即將竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」儀式；隨後，二期的彩繪修復工程也將正式啟動。

他說，這次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」，將於27日上午7點舉行起駕大典，展開為期9天8夜的遶境巡角之旅，10月5日回鑾。將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣9個鄉鎮市，沿途巡視近百個十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，庇佑信眾闔家平安。

南瑤宮祈安遶境巡角主委林世賢跪拜敬呈疏文。（記者湯世名攝）

南瑤宮祈安遶境巡角起駕前由道長主持置天台科儀。（記者湯世名攝）

南瑤宮遶境巡角10月5日回鑾時將有「真人藝閣車」迎駕。（記者湯世名攝）

