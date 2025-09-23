為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風影響 直擊「小飛機」驚險降落金門機場

    樺加沙颱風影響，一架華信航空班機22日降落機場時遭遇強勁側風。（圖由安頭提供）

    樺加沙颱風影響，一架華信航空班機22日降落機場時遭遇強勁側風。（圖由安頭提供）

    2025/09/23 13:58

    〔記者吳正庭／金門報導〕樺加沙颱風外圍環流持續影響台灣，強大的風力也讓離島的金門機場「搖很大」，一架華信航空班機22日降落機場時遭遇強勁側風，乘客感覺搖晃不已，屏息揪心以待，還有人尖叫，幸賴資深機長臨危不亂，班機如蜻蜓點水般順勢躍起重飛，成功落地，乘客一片歡呼聲。

    樺加沙颱風影響，22日的台金空中交通自下午2點多停航，上午機位彌足珍貴，1架華信航空10點20分由台北出發往金門，就在抵達金門尚義機場時，這架滿載70名旅客的ATR飛機，遭遇強大側風，先沈穩下降，隨即因風勢強勁，這型金門人口中的「小飛機」有些微空中飄移，眼見機輪即將著地，機身又巧秒地搭配風向，優雅的乘勢迎風而起，驚險又靈巧的身影，全被金門文史工作者「安頭」用鏡頭紀錄下來。

    一對經常搭飛機往返台金間的金門夫妻檔說，當時第1次嚐試降落，以為飛機已平穩在跑道滑行，一看窗外，飛機與地面還有段距離，飛機拉起瞬間，又聽到旅客尖叫，一片討論聲，當時很多人都很緊張；這對老神在在的夫妻檔常客說，這在金門東北季風時都會碰到，「還好」。所幸全程機長沈著應變，飛機重飛，平安降落的一刻，所有乘客鼓掌、歡呼，齊聲「謝謝機長」，化解颱風天一場小小虛驚。

    樺加沙颱風帶來金門機場強大側風，飛機在資深機長處理得宜下乘勢迎風而起重飛。（圖由安頭提供）

    樺加沙颱風帶來金門機場強大側風，飛機在資深機長處理得宜下乘勢迎風而起重飛。（圖由安頭提供）

