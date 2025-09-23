大巨蛋餐廳「60％看啦啦隊、30％為了賭博」失言挨轟急道歉

大巨蛋示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北大巨蛋一家餐廳業者言談引發爭議！一名球迷爆料稱「滷susu大巨蛋店」的老闆竟當場對顧客建議「你們可以賭博啊！」，更自稱會下注看比賽，甚至強調「60%看啦啦隊、30%為了賭博、剩下就是湊熱鬧」相關對話曝光後，引來大量球迷批評。對此，業者今（23）日發布聲明致歉。

該名球迷在「Threads」還原當下對話，指出位於大巨蛋樓下的「滷susu滷香麵鋪」老闆在跟客人閒聊時問「你們會來大巨蛋看球嗎？」對方回「沒有耶，我們平常沒有在看」，沒想到老闆卻說「你們可以賭博啊！有賭就會看了。我都會賭，你們就看今天先發是誰，看他第一二局狀態就可以下注了，我跟你們說啦，現在看球的喔，60%看啦啦隊、30%是為了賭博，剩下的就是湊熱鬧的啦。」

相關言論引爆大批球迷怒火，紛紛湧入店家評論區打一星評論。對此，滷susu大巨蛋店今日發布致歉聲明，承認員工於與客人對話時使用了不當言詞，造成誤解與不悅，並表示已對該員工進行嚴重懲處，同時加強全體教育訓練。

滷susu大巨蛋店表示，本品牌「絕不支持、參與或宣傳任何形式的賭博行為」，強調棒球是台灣珍貴的文化資產，應當被尊重與守護。對於此次員工的失言，他們已立即展開內部教育與檢討，並加強員工訓練，全力避免類似情況再度發生。

滷susu大巨蛋店重申，開設大巨蛋店的初衷，是希望讓球迷與觀眾在進場看比賽或演出之餘，也能安心用餐、共享美食。最後，店家再次向顧客與球迷致歉，承諾將以更謹慎態度自我要求，持續陪伴球迷度過每一場賽事。

「滷susu大巨蛋店」今日發布道歉聲明，強調已對失言員工進行嚴重懲處。（擷取自滷susu/臉書）

