為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林滷肉飯節重頭戲 神級爭霸賽開始報名

    2025雲林滷肉飯節起跑，神級滷肉飯爭霸賽即日起開放報名。（記者黃淑莉攝）

    2025雲林滷肉飯節起跑，神級滷肉飯爭霸賽即日起開放報名。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/23 13:59

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025雲林滷肉飯節重頭戲神級滷肉飯爭霸賽今（23）日開始報名，12月6日在古坑綠色隧道展現所有比賽成果，現場還有1500碗滷肉飯免費品嘗。

    縣府農業處表示，雲林神級滷肉飯爭霸賽設有專業店家組、民間個人組，今年以創意配菜為特色主題，廣邀各地高手使用在地優質米、豬肉及醬油製作美味的滷肉飯，並運用在地食材做出創意滷肉飯配菜，報名時間即日起至10月8日。

    張麗善指出，雲林是台灣糧倉，也是最大畜產、蔬果中心，生產的醬油全國知名，滷肉飯3大元素白飯、豬肉及醬油都是雲林特產，雲林滷肉飯節今年邁入第5年，已打出一定口碑，也帶動周邊農產品通路，民眾要雲林一定要吃一碗雲林在地的滷肉飯，這是一種簡單的幸福。

    縣府農業處長魏勝德表示，做滷肉飯雲林是最具代表性，3大元素雲林都有生產，尤其雲林飼養153萬頭豬，豬肉零瘦肉精，來雲林吃滷肉飯絕對最正統。

    主廚張秋永說，滷肉飯要好吃最重要是食材取得，做滷肉飯需要的白飯、豬肉及醬油雲林都有生產，且品質很好，做出來的滷肉飯值得推廣。

    1500碗滷肉飯 12/6免費招待

    張麗善邀請各地高手踴躍來挑戰，比賽成果將12月6日在古坑綠色隧道展現，當天還有1500碗美味的滷肉飯免費品嘗。

    滷肉飯的精髓滷肉，豬肉的肥、瘦肉比及醬油的比例是關鍵。（記者黃淑莉攝）

    滷肉飯的精髓滷肉，豬肉的肥、瘦肉比及醬油的比例是關鍵。（記者黃淑莉攝）

    雲林滷肉飯已打出口碑。（記者黃淑莉攝）

    雲林滷肉飯已打出口碑。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播