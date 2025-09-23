雲林滷肉飯節重頭戲 神級爭霸賽開始報名

2025雲林滷肉飯節起跑，神級滷肉飯爭霸賽即日起開放報名。（記者黃淑莉攝）

2025/09/23 13:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025雲林滷肉飯節重頭戲神級滷肉飯爭霸賽今（23）日開始報名，12月6日在古坑綠色隧道展現所有比賽成果，現場還有1500碗滷肉飯免費品嘗。

縣府農業處表示，雲林神級滷肉飯爭霸賽設有專業店家組、民間個人組，今年以創意配菜為特色主題，廣邀各地高手使用在地優質米、豬肉及醬油製作美味的滷肉飯，並運用在地食材做出創意滷肉飯配菜，報名時間即日起至10月8日。

張麗善指出，雲林是台灣糧倉，也是最大畜產、蔬果中心，生產的醬油全國知名，滷肉飯3大元素白飯、豬肉及醬油都是雲林特產，雲林滷肉飯節今年邁入第5年，已打出一定口碑，也帶動周邊農產品通路，民眾要雲林一定要吃一碗雲林在地的滷肉飯，這是一種簡單的幸福。

縣府農業處長魏勝德表示，做滷肉飯雲林是最具代表性，3大元素雲林都有生產，尤其雲林飼養153萬頭豬，豬肉零瘦肉精，來雲林吃滷肉飯絕對最正統。

主廚張秋永說，滷肉飯要好吃最重要是食材取得，做滷肉飯需要的白飯、豬肉及醬油雲林都有生產，且品質很好，做出來的滷肉飯值得推廣。

1500碗滷肉飯 12/6免費招待

張麗善邀請各地高手踴躍來挑戰，比賽成果將12月6日在古坑綠色隧道展現，當天還有1500碗美味的滷肉飯免費品嘗。

滷肉飯的精髓滷肉，豬肉的肥、瘦肉比及醬油的比例是關鍵。（記者黃淑莉攝）

雲林滷肉飯已打出口碑。（記者黃淑莉攝）

