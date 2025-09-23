為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙雨大 飯店成孤島、大坡池又將滿溢、太麻里溪暴漲

    上次潰堤、池水溢出處再封閉，但水位已至地面，又將溢出。（民眾提供）

    上次潰堤、池水溢出處再封閉，但水位已至地面，又將溢出。（民眾提供）

    2025/09/23 13:54

    〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風雖逐漸遠離，風力也已趨緩，但雨勢仍是驚人，從南到北都讓台東各地看來面臨危險邊緣。南橫天龍飯店才慶幸交管結束要喜迎旅客就遇颱風封路，池上大坡池又將滿溢，水已淹上舞台區，太麻里溪又暴漲，市區一向都會淹水的更生北路，里長則是穿上青蛙裝協調台鐵包商清淤，試圖減緩淹水狀況。

    南橫天龍飯店南方數百公尺的路段日前完工、不需再依時段交管，但如今颱風預警性封閉，客源流失，多數員工也留在家，有少數本就常住飯店內的幹部留守防颱，飯店也成孤島，原本想讓生意恢復正常的心情又需再緩緩。

    市區最常淹水的更生北路，更生北路405巷的大排淤塞被認為是重要原因，由於該處為台鐵工地，今早當地里長彭靖佳就發現大排水位將與路面等高，於是又再穿起青蛙裝協調台鐵包商清淤，迄今為止一行人仍在雨中作業。

    南迴地區金峰鄉嘉蘭村太麻里溪水暴漲，雖然目前雨勢間歇性，但因水源頭屏東山區雨勢大，太麻里溪水早上開始高漲，已經快接近一旁的道路，嘉蘭村長莊福成與村民、巡守隊，每小時巡視溪水狀況，也請村民隨時戒備，不少村民則是想到莫拉克風災時，房屋整排跌落溪中而難以入眠，目前仍隨時注意水情。

    至於縱谷部分，池上鄉重要的景點大坡池，繼上次楊柳颱風池水滿溢，如今水位又達舞台區、略高於地面，上次已有居民在水勢退去後抓了滿滿數麻袋的魚、吃了1星期，如今則是摩拳擦掌再等「老天的恩賜」。算是這次颱風中少數安逸許多的地方。

    天龍飯店成了孤島。（業者張哲祥提供）

    天龍飯店成了孤島。（業者張哲祥提供）

    天龍飯店成了孤島。（業者張哲祥提供）

    天龍飯店成了孤島。（業者張哲祥提供）

    被加固到屹立不搖的金城武樹。（民眾提供）

    被加固到屹立不搖的金城武樹。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播