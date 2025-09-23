樺加沙雨大 飯店成孤島、大坡池又將滿溢、太麻里溪暴漲

上次潰堤、池水溢出處再封閉，但水位已至地面，又將溢出。（民眾提供）

2025/09/23 13:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風雖逐漸遠離，風力也已趨緩，但雨勢仍是驚人，從南到北都讓台東各地看來面臨危險邊緣。南橫天龍飯店才慶幸交管結束要喜迎旅客就遇颱風封路，池上大坡池又將滿溢，水已淹上舞台區，太麻里溪又暴漲，市區一向都會淹水的更生北路，里長則是穿上青蛙裝協調台鐵包商清淤，試圖減緩淹水狀況。

南橫天龍飯店南方數百公尺的路段日前完工、不需再依時段交管，但如今颱風預警性封閉，客源流失，多數員工也留在家，有少數本就常住飯店內的幹部留守防颱，飯店也成孤島，原本想讓生意恢復正常的心情又需再緩緩。

請繼續往下閱讀...

市區最常淹水的更生北路，更生北路405巷的大排淤塞被認為是重要原因，由於該處為台鐵工地，今早當地里長彭靖佳就發現大排水位將與路面等高，於是又再穿起青蛙裝協調台鐵包商清淤，迄今為止一行人仍在雨中作業。

南迴地區金峰鄉嘉蘭村太麻里溪水暴漲，雖然目前雨勢間歇性，但因水源頭屏東山區雨勢大，太麻里溪水早上開始高漲，已經快接近一旁的道路，嘉蘭村長莊福成與村民、巡守隊，每小時巡視溪水狀況，也請村民隨時戒備，不少村民則是想到莫拉克風災時，房屋整排跌落溪中而難以入眠，目前仍隨時注意水情。

至於縱谷部分，池上鄉重要的景點大坡池，繼上次楊柳颱風池水滿溢，如今水位又達舞台區、略高於地面，上次已有居民在水勢退去後抓了滿滿數麻袋的魚、吃了1星期，如今則是摩拳擦掌再等「老天的恩賜」。算是這次颱風中少數安逸許多的地方。

天龍飯店成了孤島。（業者張哲祥提供）

天龍飯店成了孤島。（業者張哲祥提供）

被加固到屹立不搖的金城武樹。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法