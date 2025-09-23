為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    假日划水趣！ 台南月津港10/4、10/5開放水域遊憩體驗

    台南水域遊憩體驗活動月津港場次即將於10月4、5日登場。（南市觀旅局提供）

    台南水域遊憩體驗活動月津港場次即將於10月4、5日登場。（南市觀旅局提供）

    2025/09/23 13:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕月津港親水公園開放體驗划舟樂趣！台南水域遊憩體驗活動月津港場次即將於10月4、5日登場，即日起開放報名，邀民眾享受親水假期。

    月津港昔日商船雲集，是南台灣重要的貨物集散地，後雖因河沙淤積，港口功能逐漸喪失，但其所保存的聚落風貌、歷史底蘊，讓鹽水展現獨特魅力。近年來市府推動建設，以月津港為核心，向外延伸開闢多座公園，終合而成連續公園綠帶，並打造出環狀水岸場景，不但讓鹽水獲得交通部觀光局票選經典小鎮，更讓鹽水成為全國最美麗、最有味道的水岸聚落。

    月津港水域遊憩體驗活動時間，自上午10時至下午4時、每日5梯次，規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板，可透過線上報名參加，報名費200元，即可享受專業教練帶領的水上體驗，讓大家在鹽水區月津港親水公園充分體驗划舟樂趣。

    活動與台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合作，推出限定優惠，民眾於9月30日前到指定商圈店家消費滿200元，並與商圈Logo識別牌拍照、貼文標記「台南鹽水月津港商圈」，即可獲得「體驗券刮刮樂」，中獎者能免費體驗水上活動。

    觀旅局長林國華推薦，體驗完水域活動，可走訪月津港周邊的橋南老街、永成戲院、王爺廟巷、月津故事館、八角樓、鹽水牛墟、鹽水武廟、鹽水天主堂等景點，品嘗鹽水意麵、古早味冰果室、豬頭飯、豆簽羹等小吃，認識在地風貌與歷史。

    台南水域遊憩體驗活動，感受鹽水水岸的風光與魅力。（南市觀旅局提供）

    台南水域遊憩體驗活動，感受鹽水水岸的風光與魅力。（南市觀旅局提供）

    月津港水域遊憩體驗規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板。（南市觀旅局提供）

    月津港水域遊憩體驗規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板。（南市觀旅局提供）

