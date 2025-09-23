百年台鐵宜蘭大里車站斥資逾6千萬 打造3部電梯及無障礙斜坡道

百年台鐵宜蘭大里火車站，因旅客搭車動線較不友善，台鐵公司斥資6806萬元新設3部電梯及後站無障礙斜坡道，今天早上正式啟用。（台鐵提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕百年台鐵宜蘭大里火車站，因旅客搭車動線較不友善，台鐵公司斥資6806萬元新設3部電梯及後站無障礙斜坡道，今天早上正式啟用，不僅改善社區居民搭車必須繞道遠行的不便，更提升旅客乘車便利性，亦結合宜蘭縣政府串聯東北角五漁村觀光網絡，創造更優質的公共交通系統。

台鐵指出，大里車站啟用於1920年底，東側緊鄰的社區是靠海側的大里老街，西邊則是依山而建的居民的信仰中心大里天公廟—慶雲宮。以往大里老街居民進出車站，主要依靠車站南邊的地下道，沿著車多競馳的台2省道而行，相當不便且有安全風險。

台鐵表示，每到假日節慶，蜂擁到天公廟參香的香客以及往返草嶺古道的遊客，更是絡繹於車站月台，年長旅客及行動不便者，雖在值班站長協助下，有通行便道可供使用，但在通行使用便利性及安全維護上均較不友善。

台鐵指出，為因應高齡化社會及建立友善旅運服務環境，台鐵逐步針對各車站旅運動線及設施進行檢討，積極爭取預算執行無障礙設施改善，納入「鐵路行車安全改善計畫」，其中針對大里車站編列6806餘萬元建置經費，電梯部分4723餘萬元，後站無障礙斜坡道2083餘萬元。

台鐵強調，興建3部電梯及增建後站無障礙斜坡道出入口，將提供旅客更便捷的乘車動線，同時進行通道扶手欄杆、階梯地面整建更新，並增加照明及監視設備，大幅提升旅運安全，也讓站容煥然一新。

台鐵今天上午11點舉行啟用典禮，包括台鐵公司副總經理劉雙火、民進黨立委陳俊宇、台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、宜蘭縣議員林詩穎及賴良洲等人受邀出席。

