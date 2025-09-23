為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    改制市立高中「花祖產」 中市議員促17高中職「回歸中央」

    陳廷秀促研議讓改隸的市立高中職再回歸中央或中央增補助。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/23 13:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市17所國立高中職自2017年改隸為市立，台中市議員陳廷秀今在議會臨時會指出，當時中央補助36億，結果已透支，部分學校等不到建設補助只好動用校務發展基金，建議市立高中職再回歸中央或增加補助；台中市長盧秀燕指出，地方本來就沒能力負擔，市立高中也很希望回歸國立卻進退兩難，中央卻說嫁出去的女兒，不再願意接管，又停掉補助，的確影響學校建設。

    台中市議會臨時會進行二讀會，議會教育文化委員會召集人、議員陳廷秀指出，2017年國立高中職改市立時，中央曾補助36億給地方，迄今已透支9億，學校等不到經費補助，他舉例台中二中就為建設被迫動用校務發展基金，結果校發展基金剩沒多少錢，影響校務推動。

    陳廷秀詢問盧秀燕的態度，是讓改制的市立高中職回歸中央管轄，還是請中央增加。

    盧秀燕指出，中央原本承諾給補助，卻只補助幾年就停了，以致於目前透支，但地方政府本來就無力接管，中央本來承諾補助又停掉，「造成國立高中職進退兩難；這麼多年來這些高中職也很希望回歸，因國立財務結構比較好，但中央說嫁出去的女兒不願意接管回來。

    盧秀燕指出，各校成立的校務基金是學校多年來留存及各界捐獻結果，對學校非常寶貴，但中央卻請學校拿來用，就像冷氣電費補助也是一樣。

    台中二中校長歐靜瑜坦承，原有校務發展基金4、5千萬，因應蓋大樓等經費，「祖產幾乎見底」。

    陳廷秀促研議讓改隸的市立高中職再回歸中央或中央增補助。（記者蘇孟娟攝）

