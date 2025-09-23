為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹北環北路到泰和路4路口偏心左轉專用道工程 可望10月完竣

    台1線竹北環北路到泰和路段的4個路口偏心左轉專用道工程可望下個月完竣。（記者黃美珠攝）

    2025/09/23 13:37

    〔記者黃美珠／新竹報導〕公路局北區養護工程分局新竹工務段為提升台1線交通效率、降低左轉車影響直行車流平添的用路風險，最近在竹北台1線66公里環北路口往南到68公里泰和路口、2公里長路段，要在4個路口施作分隔島偏心左轉專用道，預計下個月完竣。3期工程也將在10月初進場，鎖定台1線跟光明6路和福興路的交叉口進行施工。

    新竹工務段段長顏建忠說，台1線在竹北路廊的優化正在執行第2階段作為，總經費1736萬，從北到南依序要改善的路口有：環北路口、中華路857巷口、泰和1街口、泰和街口，都將規劃施作分隔島偏心左轉專用道，屆時整體車道也將重新配置，路面在新分隔島完成後會重新刨鋪，實際工區總長約670公尺，8月底開工後預計10月下旬會完成。

    至於之前已完工的第1階段，明顯有效改善了台1線跟竹北國盛街、中正東西路交叉口、以及中央路口的車流狀況。

    第3期則將在下個月初進場，工區就從被列為高風險路廊的69.5公里處往南到70.5公里，屆時將再投入1688萬，改善台1線跟光明6路和福興路的交叉口。

    由於台1線是頭前溪北很重要的通學、通勤主幹，因此施工時特別避免在尖峰時段。中央分隔島利用每天早上9點到下午4點期間施作，瀝青刨鋪工程則預計分隔島完成後，於每晚9點啟動、次日清晨6點前結束。優化後的台1線路廊，可望一改過去南下、北上左轉車流影響直行車衍生塞車，甚至平添用路危險的老問題。

    台1線在新竹縣竹北環北路到泰和路路段，正執行分隔島偏心左轉專用道的施設。（記者黃美珠攝）

    公路局北區養護工程分局新竹工務段執行台1線竹北重要路口改善工程，施工時間特別避開交通尖峰時段。（記者黃美珠攝）

    改善台1線竹北重要路口的工程，施工時間會避開交通尖峰時段。（記者黃美珠攝）請把車號馬賽克，謝謝

    公路局北區養護工程分局新竹工務段正在執行第2期的台1線路廊優化工程。（記者黃美珠攝）

