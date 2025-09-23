新北明年2月開辦「生生有鮮奶」 綠認為已遲一年、藍籲中央勿再扣補助

新北市長侯友宜今（23）日宣布，市府將編列4.29億元預算自明年2月開學日起開辦「鮮奶幸福週」計畫。（記者黃子暘攝）

2025/09/23 13:43

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜今（23）日宣布，市府將編列4.29億元預算自明年2月開學日起開辦「鮮奶幸福週」計畫，新北2至12歲學童每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。民進黨籍新北市議員廖宜琨、山田摩衣說，黨團不斷提案爭取，市府不斷以經費為由不肯承諾辦理，讓新北孩子比台北孩子晚一年享受福利，仍肯定市府終於聽取民意；國民黨籍市議員劉美芳、江怡臻表示，中央夭折的政策在市府手中實現，鮮奶政策不僅照顧學童，更顧及酪農生計。

廖宜琨指出，黨團不斷提案新北應比照台北等縣市，辦理生生有鮮奶，幫助孩子骨骼發育、避免缺鈣，市府針對市區、偏鄉分別採用數位兌換、專案配送雙軌模式，肯定市府有聽取黨團建議、照顧城鄉差距，他將持續監督確保政策順利落實，府會共同守護孩子。

請繼續往下閱讀...

山田摩衣說，侯友宜年初仍以經費為由，不願承諾辦理鮮奶政策，如今統籌分配稅款年增407億元，市府才要回應辦理，仍使新北孩子落後台北一年，期間已產生相對剝奪感，教育資源不應該成為政治算計的籌碼，市府更該主動為孩子爭取，而非被動因財源增加才勉強推動。

劉美芳認為，新北學童眾多，更應成為福利領頭羊，實質照顧學童；鮮奶政策不僅幫助孩子營養攝取，更支持在地酪農生計，鼓勵校園營養午餐使用在地乳品，支持低碳飲食，培養孩子好的營養習慣，更可結合食農教育，未來建議逐步推動水果、蛋白質等營養加值。

江怡臻表示，鮮奶政策有助孩子身高和肌肉生長，當初中央試圖推動生生有鮮奶，新北已完成通路、人力、配送系統，無奈基於乳源、預算、溝通不足等因素造成政策夭折，中央停辦，現在政策市府來實現，中央不應再苛扣午餐補助、平板補助、TPASS補助等地方補助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法