北科大40年老舊大樓變綠建築！成產學培育與終身學習新基地

北科大「隆玉科技大樓」近日揭牌。（北科大提供）

2025/09/23 13:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕北科大位於台北市林森北路與北平東路口的「隆玉科技大樓」近日揭牌，校長王錫福表示，此為感念北科大名譽博士、美琪瑪董事長嚴隆財長年捐助母校所命名，目前已由創新育成中心及進修部推廣教育中心正式進駐，作為產學培育與終身學習的嶄新基地。

隆玉科技大樓前身為林森校區「誠樸樓」，原作為國際學生住宿及產學研發辦公空間，使用逾40年後設備漸趨老舊。校方於2018年8月啟動更新，於2022年6月峻工，經室內裝修後啟用，已獲綠建築、智慧建築認證。規劃為地下3層、地上11層，1樓到3樓為產學合作空間，4樓到7樓為推廣教育中心，8樓到11樓為創新育成中心，盼落實技職教育與終身學習。

王錫福指出，嚴隆財自2004年起持續捐助校園建設與藝術品經費，2007年設立「隆玉獎學金」以來，每年捐贈500萬元扶助無數清寒勤奮學子，並提供化工系系務與教師出國進修研究基金，擴展師生視野、提升研究能量。不僅將企業經營與公益結合，更展現了企業家的社會責任與胸懷，也為後進學子與弱勢族群創造更多希望，是北科大全體學弟妹學習的典範。

嚴隆財則謙稱受之有愧，他憶及家境清苦與求學歷程，父親早年在鐵路局搬運行李，退休後一家遷居簡屋，他就讀台北工專化工科三年皆以腳踏車往返。深知教育能翻轉人生，且北科大有許多學子同樣努力向上，因而創立「隆玉獎學金」，盼減輕學生打工負擔，累積資源，進而逐夢海外。

北科大表示，創新育成中心目前有17家團隊實體進駐，包括3家校園衍生新創，以及3家創櫃板潛力團隊虛擬進駐。中心以教育為本，設計一條龍的輔導培育機制，從校園端的前育成、育成、加速器及國際化，對於不同屬性的創業團隊提供客製化服務，打造正循環運作的創新創業生態系，近年已獲11次國家經濟部績優育成及績優專業經理人獎項肯定。

