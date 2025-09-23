為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    德國淘汰核能對淨零達標會有挑戰 彭啓明：不排斥安全無廢料新核能

    環境部長彭啓明表示，不排斥更安全、無核廢料的新式核能。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/23 13:10

    2025/09/23 13:10

    〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（23日）舉行2025亞洲碳定價論壇，環境部顧問蘭德葛瑞比（Jürgen Landgrebe）表示，德國逐步淘汰核能，但要達2045淨零目標會有挑戰，環境部長彭啓明表示，德國主要聚焦在希望再生能源可達8成，對核能也尚未有定論，當然也不排斥更安全、無核廢料的新式核能。

    我國碳費制度今年上路，明年針對年排放量超過2.5萬公噸的製造業與電力業開始收費，彭啓明表示，目前國內已有460家企業工廠提出自主減讓計畫，甚至很多計畫都比國家的目標更積極，但因應美國加徵對等關稅衝擊，有部分的企業如半導體等營收比往年更好，但部分傳統產業如鋼鐵、水泥、石化等產業則更辛苦，在M型化趨勢下，將和經濟部討論是否對這些受到衝擊的傳產提供紓困或碳費緩徵方式執行，預計明年度收取的碳費可能落在40億元到45億間。

    前德國排放交易局長、現我國環境部顧問蘭德葛瑞比在論壇致詞時提出，很多國家落實碳費和總量管制與排放交易（ETS），但ETS不是萬靈丹，需要更聰明政策組合讓產業可順利轉型，他也指出，德國計畫2045年淨零，要讓煤炭慢慢退場，目前德國已逐步讓核電退場，但對是否可達到2045淨零目標會是挑戰。

    彭啓明表示，德國前2週發布能源報告，指出2030年德國的再生能源比例要達總體能源的8成，但全球對新式核能等都還要再討論，不過當然也不排斥是否有更安全、無核廢料選項的新型核能。

    德國在台協會處長狄嘉信表示，目前德國使用再生能源比例已經達6成，會持續強化再生能源比例，因再生能源比例增加不僅減少碳排，還可以減少對石油、天然氣等倚賴，尤其很多石油、天然氣的來源國都是威權國家，提高再生能源對國家安全、防衛韌性等都有提升。

