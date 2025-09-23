新北明年2月起生生有鮮奶 每週1罐鮮奶或豆漿可至超商兌領

新北市長侯友宜今（23）日宣布自明年2月開學日起啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北市公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。（記者黃子暘攝）

2025/09/23 12:56

〔記者黃子暘／新北報導〕「生生有鮮奶」議題受矚，新北市長侯友宜今（23）日宣布自明年2月開學日起啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北市公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年含寒暑假在共52週可領，預計33萬人受惠，有鮮奶、豆漿可選。侯友宜說，感謝議會支持，在財政收支劃分法修法後，有充足經費可編列4.29億元預算辦理，都市區域學童可就近到超商、超市等通路領取，偏鄉學校採專案配送到校。

衛生福利部國民健康署調查，全國各年齡層普遍鈣質攝取不足，侯友宜表示，在財劃法修法之下，有充足預算使市府可作出這樣的政策決定，配送方式採用「都會數位兌換」與「偏鄉專案配送」，都會學童可在超商、超市等多元通路數位兌領鮮奶或豆漿，而偏鄉孩子則會專案配送到校，共4.29億元預算，感謝議會支持，希望藉由蛋白質、鈣質等營養均衡，讓孩子長得又高又壯。

請繼續往下閱讀...

教育局長張明文、衛生保健及環境教育科長陳沛雯補充，都會區域預計使用兒童卡讓學童到4大超商、超市兌領鮮奶或豆漿，未來也預計納入「新北校園通」APP兌領；冷藏、冷鏈配送部分，偏鄉因學童數較少，校方可直接協助，都市地區則利用超商、超市門市原有的冷鏈處理，詳細數位兌換方式將再另行公告。

板橋國小校長華志仁說，學校透過「三章一Q」食材選擇原則，搭配午餐教學，讓孩子認識食物營養價值，並注重不同食材的鈣質攝取。

新北市長侯友宜今（23）日宣布自明年2月開學日起啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北市公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法