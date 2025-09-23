「優客李林」李驥嘆「公車到站時間是玄學」成議會質詢焦點

陳淑華（右）質疑台中公車到站時間竟被名人說是玄學，公車運量減少，交通繼續亂。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/23 13:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕創作「認錯」成暢銷金曲的「優客李林」李驥遷居台中5年，因搭公車成日常，卻感嘆「公車的到站時間仍然是個玄學」，廣獲迴響；李驥發文引起關注，台中市議員陳淑華今在議會臨時會指出，台中市公車不僅到站時間是「玄學」，甚至常漏班，已多次在議會被不同議員質詢，仍未見改善，台中市每年編30億補助公車，無法從根本解決公車及交通問題。

創作「認錯」膾灸人口的李驥遷居台中後稱喜歡搭公車到處走走，日前他發文「總有驚喜的台中公車」，指因要搭公車，查詢公車APP成搭車日常，結果「公車的到站時間仍然是個玄學」，他還「認錯」寫下，現在學會了提前10分鐘到站牌等候，「像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行」；發文引起廣大迴響。

李驥的認錯文，引起關注，李陳淑華今在議會質詢，她問台中市長盧秀燕知不知道李驥的發文，指台中搭公車到站時間是玄學，類似問題台中市議員多次質疑並要求改善公車服務品質，眾所周知的是，除了到站時間是玄學外，部分業者更是漏班嚴重，審計報告也指出，台中公車的載客數減少。

她質疑，台中市每年編列30億推動免費公車，事實證明免費公車根本不是提升公車運量的解藥，應提出包括公車路線、路網服務品質，但盧秀燕一直搞錯公車發展方向，不但民眾搭不到公車怨聲載道，連鎖效應下台中交通繼續亂，交通事故行人事故連續兩年全國最高，台中市今年1到6月行人事故死亡數也是最高，台中市的交通政策做對什麼，解方到底在哪。

交通局說明，台中市經多方檢討要求後，目前公車準點率平均已達95-96%，公車預估到站時間受實際道路交通狀況、沿線上下客等因素影響，將持續收集各方意見，滾動式調整公車預估到站時間，以提升公車到站資訊準確率。

