沒有常消毒？台中議員陳俞融質疑美樂地公園有蟲卵

市議員陳俞融批中市美樂地公園的遊具不安全，也消毒不夠。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/23 13:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「美樂地計畫」打造很多特色公園，但民進黨市議員陳俞融指出，根據審計部審查報告，台中市兒童遊具有45%未改善，而且還有民眾陳情，有公園遊具旁還有蟲卵，小朋友若碰到有衛生方面疑慮 ，她質疑建設局未主動消毒，應該改善。

台中市建設局長陳大田表示，市府對於兒童遊戲場使用安全是用「最高規格」看待，也加強優化提升，且使用涉及到維護，因此加強訓練管理人員；至於消毒問題，對於使用率較頻繁的遊具，會在契約中請廠商做消毒，但會加強檢討改善。

請繼續往下閱讀...

台中市議會今天進行2024年總決算審議，陳俞融指出，市府推動「美樂地計畫」要改善公園綠地，立意良善，但是藏著隱憂，根據審計部台中市審計處的報告，市府2022年度到2024年度兒童遊戲場設施定期檢驗不合格率高達72.07％，市府一年編列4千多萬元改善，仍有高達45％未改善，成效不佳。

她指出，審計報告指出市府未導入風險管理評估流程並即時處理，顯示建設局根本沒有一套系統性的方法來處理這些遊具安全問題，只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，甚至連醫都沒醫好。

陳俞融更質疑，台中市的遊具不安全也不乾淨，就她了解，建設局不會主動消毒，就有家長跟她反映，北區英士公園的遊具旁竟出現有蟲卵。

陳俞融指出，市府目前針對全市１公頃以上的大型區域公園，如北區的豬事圓滿公園，共決標７個綠美化維護標案，總決標金額高達9345萬元，在近億元的預算之下，市府對委外廠商的要求，卻僅僅是針對遊具、體健設施等進行「表面擦拭清潔」，且不是主動，等於遊具藏著衛生的危機，要求市府半年內改善。

建設局長陳大田表示，對於遊具的消毒會改進。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法