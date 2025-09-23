為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖超出警戒水位 林保署：估13:00後溢流

    馬太鞍溪堰塞湖估下午1點後溢流。（圖擷取自林保署監測網站）

    馬太鞍溪堰塞湖估下午1點後溢流。（圖擷取自林保署監測網站）

    2025/09/23 13:42

    首次上稿 12:45
    更新時間 13:42

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，今天下午1時29分水位高程1140.22公尺，已超過預估警戒水位1139公尺，林保署花蓮分署表示，目前山區雨勢趨緩，估算可能在下午1點以後發生溢流，不過目前尚未發生溢流。

    林保署在馬太鞍溪堰塞湖旁自設的雨量站，24小時累計雨量355毫米，1小前的24小時累積雨量381毫米，顯示最近1小時山區雨量稍緩，12時07分林保署的堰塞湖監測系統顯示，水位高度1139.17公尺，至下午1時29分水位1140.22公尺，已超過警戒高度1139.02公尺，林保署估下午1點後溢流。

    林保署指出，今日中午12時堰塞湖湖面約140公頃，天然水壩高度200公尺，蓄水量達到滿水位9100萬噸，約等於1座南化水庫有效蓄水量，目前水位已近溢流口。

    評估極端情境下，如天然壩發生潰決，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋、洪峰120分鐘以每秒9000立方公尺通過馬太鞍溪橋；影響範圍包括鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村、光復鄉大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村等。花蓮縣府統計，截至今天中午光復鄉撤離3213人、萬榮鄉22人、鳳林鎮50人，馬太鞍溪堰塞湖受影響撤離總人數共3285人，採垂直避難，至透天厝2樓以上避難。

    農水署在馬太鞍溪下游轄管取水口共2處，包括鳳林鎮的綜開圳取水門（台九線馬太鞍溪橋上游北岸120公尺）、光復鄉的大安圳取水門（台九線馬太鞍橋下游南岸30公尺），緊急應變時將視狀況關閉處理；此外，如發生溢流時可能影響台鐵公司台東線鐵路馬太鞍河底隧道南口，台鐵目前也密切注意中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播