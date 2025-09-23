花蓮馬太鞍溪堰塞湖超出警戒水位 林保署：估13:00後溢流

馬太鞍溪堰塞湖估下午1點後溢流。（圖擷取自林保署監測網站）

2025/09/23 13:42

首次上稿 12:45

更新時間 13:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，今天下午1時29分水位高程1140.22公尺，已超過預估警戒水位1139公尺，林保署花蓮分署表示，目前山區雨勢趨緩，估算可能在下午1點以後發生溢流，不過目前尚未發生溢流。

林保署在馬太鞍溪堰塞湖旁自設的雨量站，24小時累計雨量355毫米，1小前的24小時累積雨量381毫米，顯示最近1小時山區雨量稍緩，12時07分林保署的堰塞湖監測系統顯示，水位高度1139.17公尺，至下午1時29分水位1140.22公尺，已超過警戒高度1139.02公尺，林保署估下午1點後溢流。

林保署指出，今日中午12時堰塞湖湖面約140公頃，天然水壩高度200公尺，蓄水量達到滿水位9100萬噸，約等於1座南化水庫有效蓄水量，目前水位已近溢流口。

評估極端情境下，如天然壩發生潰決，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋、洪峰120分鐘以每秒9000立方公尺通過馬太鞍溪橋；影響範圍包括鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村、光復鄉大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村等。花蓮縣府統計，截至今天中午光復鄉撤離3213人、萬榮鄉22人、鳳林鎮50人，馬太鞍溪堰塞湖受影響撤離總人數共3285人，採垂直避難，至透天厝2樓以上避難。

農水署在馬太鞍溪下游轄管取水口共2處，包括鳳林鎮的綜開圳取水門（台九線馬太鞍溪橋上游北岸120公尺）、光復鄉的大安圳取水門（台九線馬太鞍橋下游南岸30公尺），緊急應變時將視狀況關閉處理；此外，如發生溢流時可能影響台鐵公司台東線鐵路馬太鞍河底隧道南口，台鐵目前也密切注意中。

