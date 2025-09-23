為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭推幸福親子包 父愛洋溢捧兒揹包超時尚

    宜蘭推幸福親子包，裝有奶瓶、奶粉分裝罐、毛巾、濕紙巾、圍兜兜等嬰兒所需用品，讓新手爸媽外出不怕手忙腳亂。（圖由宜蘭縣政府社會處提供）

    宜蘭推幸福親子包，裝有奶瓶、奶粉分裝罐、毛巾、濕紙巾、圍兜兜等嬰兒所需用品，讓新手爸媽外出不怕手忙腳亂。（圖由宜蘭縣政府社會處提供）

    2025/09/23 12:41

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府社會處自2022年起推出幸福親子包，迄今已送出逾8千份，鼓勵雙親一起育兒，有別於媽媽包，爸爸左手捧兒、右手揹包，父愛洋溢的天倫畫面，更被大讚「超時尚」，成為宜蘭買不到的另類超夯「爸爸包」！

    宜蘭縣府幸福親子包，裝有奶瓶、奶粉分裝罐、毛巾、濕紙巾、圍兜兜等嬰兒所需用品，讓新手爸媽外出不怕手忙腳亂，除提醒應準備哪些用品外，也鼓勵雙親互相分擔家庭照顧壓力，更能提升嬰兒照顧品質。

    宜縣府社會處統計，2022年開辦迄今，社工主動親送幸福親子包到產婦及新生兒家庭總計8085戶，更主動發掘潛藏在社區中的弱勢家庭，並連結資源與紓緩困境家戶高達412戶，發掘率5.12％。

    社會處長林蒼蔡說，幸福親子包也作為「敲門磚」，將社會牆角中不易主動求助，但有潛在需求的弱勢家戶找出來，針對未成年小爸媽、低收入戶及中低收入戶、身心障礙者、特殊境遇弱勢家庭及設籍前領有社會救助或特殊境遇的新住民等資格，提供90小時免費到宅坐月子服務。

    他說，專案也創造縣內中高齡二度就業婦女工作機會，投入月嫂行列，開辦到現在共輔導28人拿到資格，輪值到宅從事母嬰照顧服務，每天3小時，90小時是1個月服務時間，可分開使用，但最多不得超過3個月。

    宜蘭推幸福親子包，有爸爸左手捧兒、右手揹包，父愛洋溢的畫面被讚超時尚！（圖由宜蘭縣政府社會處提供）

    宜蘭推幸福親子包，有爸爸左手捧兒、右手揹包，父愛洋溢的畫面被讚超時尚！（圖由宜蘭縣政府社會處提供）

