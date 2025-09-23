為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    想讓媽媽知道兒子對社會有貢獻 王程信捐「吾私號」給家扶

    國際獅子會300E1區分區主席王程信（中），捐贈「吾私號」兒童扶幼彩虹專車給北台南家扶中心。（記者劉婉君攝）

    國際獅子會300E1區分區主席王程信（中），捐贈「吾私號」兒童扶幼彩虹專車給北台南家扶中心。（記者劉婉君攝）

    2025/09/23 12:36

    〔記者劉婉君／台南報導〕從事建設業的國際獅子會300E1區2025-2026十七分區主席王程信，捐贈2台「吾私號」服務專車給北台南家扶中心等2個社福單位，以母親張私的「私」，意指「我的媽媽」，希望讓身體健康的母親知道，自己的兒子對社會有一些貢獻。

    王程信今（23）日聯合台南成功、真善美、中正、自強等4個獅子會，於北台南家扶中心永康服務處舉行「吾私號」兒童扶幼彩虹專車的捐贈儀式，由北台南家扶中心扶幼主委呂明憲代表接受。

    王程信表示，很多人認為紀念父母才要捐車或做其他一些公益活動，但他覺得，在父母身體很健康時，知道兒女有做公益、對社會有貢獻，父母會更高興。因此他決定捐出2輛「吾私號」，「『吾』即是我，『私』是媽媽的名字，就是『我的媽媽』」。85的母親知道後也感到很開心。

    北台南家扶中心主任李桂平表示，該中心扶助約1400名兒童，共880戶家庭，其中，永康服務處主要為溪南地區，社工常需訪視服務或辦理活動、載送物資等，但現有公務車均齡約12年，其中1台更已是18年的老爺車，「吾私號」將是家扶有力的支持，提供受扶助兒童及家庭更多元與及時的服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播