想讓媽媽知道兒子對社會有貢獻 王程信捐「吾私號」給家扶

國際獅子會300E1區分區主席王程信（中），捐贈「吾私號」兒童扶幼彩虹專車給北台南家扶中心。（記者劉婉君攝）

2025/09/23 12:36

〔記者劉婉君／台南報導〕從事建設業的國際獅子會300E1區2025-2026十七分區主席王程信，捐贈2台「吾私號」服務專車給北台南家扶中心等2個社福單位，以母親張私的「私」，意指「我的媽媽」，希望讓身體健康的母親知道，自己的兒子對社會有一些貢獻。

王程信今（23）日聯合台南成功、真善美、中正、自強等4個獅子會，於北台南家扶中心永康服務處舉行「吾私號」兒童扶幼彩虹專車的捐贈儀式，由北台南家扶中心扶幼主委呂明憲代表接受。

王程信表示，很多人認為紀念父母才要捐車或做其他一些公益活動，但他覺得，在父母身體很健康時，知道兒女有做公益、對社會有貢獻，父母會更高興。因此他決定捐出2輛「吾私號」，「『吾』即是我，『私』是媽媽的名字，就是『我的媽媽』」。85的母親知道後也感到很開心。

北台南家扶中心主任李桂平表示，該中心扶助約1400名兒童，共880戶家庭，其中，永康服務處主要為溪南地區，社工常需訪視服務或辦理活動、載送物資等，但現有公務車均齡約12年，其中1台更已是18年的老爺車，「吾私號」將是家扶有力的支持，提供受扶助兒童及家庭更多元與及時的服務。

