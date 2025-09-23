中央取消營養午餐國產補助 侯友宜：地方自己的孩子 一定扛起責任

新北市長侯友宜指出，中央應釐清事權，地方才能承擔責任。即使財政艱困，新北也會全力照顧孩子，確保安心、安全的用餐環境。（記者羅國嘉攝）

2025/09/23 12:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕財劃法修法使中央經費大幅撥給地方，原本中央鼓勵學校營養午餐使用國產「3章1Q」標章食材的獎勵金，未編列明年度預算科目。對此，新北市長侯友宜指出，中央應先釐清事權分配，地方才能承擔責任。即使財政艱困，新北也會全力照顧孩子，確保學童獲得安心、安全的用餐環境。

農業部推動「3章1Q」標章，凡學校採用此認證食材，可獲中央補助每名孩童10元、偏鄉14元獎勵金，成功使國產食材比例成長到99％，因財劃法修法使中央逾3成經費轉到地方，因此中央編列2026年預算，將該補貼約38億元全數刪除，改由地方負擔。

侯友宜表示，新北市面對中央在營養午餐的補助，從原本的5億元裡面補助2.5億，現在中央如果需要地方來支應，其實中央只要把事權分配講清楚，地方自己的孩子，再怎麼艱困，也要把他們照顧好。新北市只要中央把事權分清楚，地方一定會扛起所有的責任，讓孩子在這個地方可以好好的讀書、生活，把他們照顧長大。

