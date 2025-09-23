為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹縣地籍爭議多 陳椒華今早率眾抗議

    地籍圖重測受害者會理事長洪愿（中）直批竹北市長鄭朝方「德不配位」。（記者黃美珠攝）

    2025/09/23 13:17

    2025/09/23 13:17

    〔記者黃美珠／新竹報導〕監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華今天跟地籍圖重測受害者協會理事長洪愿指控，全台各縣市地政機關數10年前、甚至百年前違法做地籍圖重測，強奪民地、徒生民眾土地糾紛，當前執政者明知卻不改過，並率領40多名受害者向被認為也是「共犯」的新竹縣政府拉白布條抗議，洪愿甚至罵竹北市長鄭朝方「德不配位」，明知問題所在，卻不肯對屋主撤銷拆屋還地的告訴。

    陳椒華說，類似的陳情共3、40件，其中新竹縣就有5、6起。內政部地政司雖從個案發現地方政府有行政瑕疵或行政違規，但仍以尊重地方為由卸責。大家訴求就是政府應還地於民，各地應重辦地籍圖重測且做損害賠償。

    縣府地政處長古瓊漢說，各縣市正依法辦地圖重測中，作業難免會有指界不一致問題。今天陳情3案，位於竹市的將移給市府處理。湖口、竹北2地的經他們內部檢視，確認相關作業完備且合法，目前靠司法釐清中，縣府尊重司法判斷，建議還有疑義者循鑑界、再鑑界或司法途徑解決。

    洪愿受訪說，他受理全國12起爭議，新竹縣市佔了3起，有人因此家破人亡，或鄰居互生糾紛嫌隙，但司法救濟在官官相護下難為，他更砲轟竹北市長鄭朝方德不配位，獲悉後卻不對受害者撤告。

    他說今天陳情的3起，首件新竹市發生在縣市政府還沒分家時，縣府偽造文書竊占沒有登記的民地，第2案發生在25年前的湖口，因違法地籍重測虛構了界址引發社區糾紛，最後一案是30年前的竹北鄉公所時代，合法建物被違法地籍重測後，迄今屋主面臨市公所追溯要拆屋還地。

    監督施政聯盟今天跟地籍圖重測受害者協會、以及多名受害者代表到新竹縣政府前拉白布條抗議。（記者黃美珠攝）

    監督施政聯盟今天跟地籍圖重測受害者協會、以及多名受害者代表到新竹縣政府前拉白布條抗議。（記者黃美珠攝）

