樺加沙影響還沒過！降雨熱區一路下到明天 東部仍有超大豪雨

樺加沙颱風影響期間定量降雨預報圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/09/23 12:09

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續遠離台灣，中央氣象署今早解除陸上颱風警報，但持續對巴士海峽等區域發布海上颱風警報，且受颱風及其外圍環流影響，宜花東、屏東地區、山區持續有明顯雨勢，且西半部地區也有降雨發生，未來宜花東、屏東等降雨熱區的雨勢會持續至週三才逐漸趨緩。

中央氣象署說明，樺加沙颱風今日中午11時位於鵝鑾鼻的西南西方約380公里處海面，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，持續靠近廣東的海面，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持320公里。

此外，中央氣象署雖於上午8時30分解除陸上颱風警報，但仍持續對花蓮、台東、屏東等發布降雨警戒，也對台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面發布陸上颱風警報，提醒海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署簡任技正伍婉華說明，自週日發布颱風警報迄今，屏東山區累積雨量超過500毫米，花蓮有將近500毫米，宜蘭、台東落在400至500毫米，新北約300毫米，目前雨勢也還在持續中，且台灣各沿海仍有強陣風，尤其桃園以北、東半部地區、高雄、屏東、澎金馬、台中及南投山區仍需注意。

伍婉華表示，因颱風環流及其外圍雲系帶來旺盛對流，海面與陸地有瞬間強降雨、強陣風、閃電等情況，宜花東、屏東也不時有時雨量40毫米以上降雨，尤其花東山區、屏東山區部分地區3小時累積雨量超過100毫米，今日白天西半部各地雨量也較多。

因此，中央氣象署持續發布豪（大）雨特報，屏東、花蓮、台東有超大豪雨，高雄市、宜蘭則有大豪雨；桃園市山區、台中市山區、南投山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨。

伍婉華指出，今晚至明早降雨熱區的雨勢仍會持續，但降雨範圍會略有縮小，明天白天雨勢稍有緩和，其他各地雲量仍多，另中南部沿海需注意積淹水與海水倒灌風險。

樺加沙颱風影響期間最大陣風鄉鎮分佈圖。（圖由中央氣象署提供）

樺加沙颱風影響期間波浪預報圖。（圖由中央氣象署提供）

週二至週四長浪提醒。（圖由中央氣象署提供）

