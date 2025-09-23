超時空之旅？颱風攪亂國泰航班 機票變「還沒出發就先回家」旅客傻眼

香港國泰航空飛機示意圖。（路透）

2025/09/23 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙颱風影響，國泰航空多班次取消或延後，引爆旅客怨聲。多名台灣乘客抱怨，出發與回程安排嚴重錯亂，甚至出現「還沒去就要先回台灣」的荒謬狀況。

一名旅客在「Threads」發文表示，原定9月23日飛往大阪、9月28日返台，因颱風取消後，竟被改成9月29日上午11時05分出發日本、9月28日下午4時回台，讓他不禁無奈喊話「謝謝你欸，以後再也不會訂國泰航空」。

請繼續往下閱讀...

對此，律師朱立偉在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」分享該文，笑稱「要先游泳到日本了...不是，在台灣待不到24小時要幹嘛？」

貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示「國泰有病嗎？人都還沒去怎麼回來」、「等於是9/29去大阪，回台灣機票要再改」、「超時空之旅！」、「所以先買機票到日本？不然怎趕得上9/28的飛機，9/29再接日本，再買機票回台灣？」

與此同時，另外一名也是搭乘國泰航空的台灣旅客也發文指出，自己9月24日從台灣搭飛往大阪的航班，被延到10月7日，但回程仍維持9月29日，讓他氣喊「因颱風飛機被取消能理解，但至少去回時間都幫我改一下吧！為什麼去程變10/7，回程還是9/29，頭好痛」。

