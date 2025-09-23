為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超時空之旅？颱風攪亂國泰航班 機票變「還沒出發就先回家」旅客傻眼

    香港國泰航空飛機示意圖。（路透）

    香港國泰航空飛機示意圖。（路透）

    2025/09/23 13:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙颱風影響，國泰航空多班次取消或延後，引爆旅客怨聲。多名台灣乘客抱怨，出發與回程安排嚴重錯亂，甚至出現「還沒去就要先回台灣」的荒謬狀況。

    一名旅客在「Threads」發文表示，原定9月23日飛往大阪、9月28日返台，因颱風取消後，竟被改成9月29日上午11時05分出發日本、9月28日下午4時回台，讓他不禁無奈喊話「謝謝你欸，以後再也不會訂國泰航空」。

    對此，律師朱立偉在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」分享該文，笑稱「要先游泳到日本了...不是，在台灣待不到24小時要幹嘛？」

    貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示「國泰有病嗎？人都還沒去怎麼回來」、「等於是9/29去大阪，回台灣機票要再改」、「超時空之旅！」、「所以先買機票到日本？不然怎趕得上9/28的飛機，9/29再接日本，再買機票回台灣？」

    與此同時，另外一名也是搭乘國泰航空的台灣旅客也發文指出，自己9月24日從台灣搭飛往大阪的航班，被延到10月7日，但回程仍維持9月29日，讓他氣喊「因颱風飛機被取消能理解，但至少去回時間都幫我改一下吧！為什麼去程變10/7，回程還是9/29，頭好痛」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播