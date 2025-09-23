花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高 卓榮泰：中午前恐溢流

卓揆會中指出，這次颱風帶來豪大雨，堰塞湖今天中午以前就會面臨到溢堤的狀況。（記者陸運鋒攝）

2025/09/23 11:58

〔記者陸運鋒／新北報導〕樺加沙颱風雖逐漸遠離台灣，但花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高，可能在中午發生溢流，行政院長卓榮泰今取消拜會行程，與立委傅崑萁一同抵達中央災害應變中心，聽取馬太鞍溪溢流相關會報；卓揆會中指出，這次颱風帶來豪大雨，堰塞湖今天中午以前就會面臨到溢堤的狀況，依照上升的速度來看，是有可能在中午以前就發生變化的。

卓榮泰表示，這幾天觀察到快速變化之後，現場已經做了必要的部署，包括1837戶裡面的8500多人，其中大部分是用垂直避難的方式，就是往2、3樓去，一部分是依親的方式，少部分則是到安置的中心去，而總統昨天也提到，對於垂直避難的縣民們也要持續注意。

卓榮泰指出，溢堤是指帶來水流或者會帶來土石流有相對應的應變措施，那麼依親的國人們也應該確切掌握安全的去處；至於安置中心的環境及所有的民生物資，都要做最好的準備，因為當地有一些通訊的問題，所以用告警細胞來通知。

卓榮泰說，現在已經能夠具體的掌握先做了一些研判，但是海上警報以及豪大雨的各項警報也都一直存在，所以中央各部會還有工作小組，甚至要包括花東的縣政府，都能夠持續的監控各項的變化隨時因應處置。

