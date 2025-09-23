教育部全民國防教育「OPEN SPACE線上課程」 縮短城鄉差距

教育部全民國防教育中心「OPEN SPACE線上課程」 ，縮短城鄉國防教育差距。（教育部提供）

2025/09/23 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕社會與資訊科技的快速變遷，傳統書本的國防教育模式已無法滿足現代學生的需求，教育部全民國防教育學科中心推出「OPEN SPACE線上課程」，協助偏鄉教師突破地理與資源限制，教育部今日說明，未來會開設更多線上學習課程，縮短城鄉教學資源差距，促進全民國防教育普及化。

教育部學特司科長黃惠玲說明，全民國防學科中心持續致力於創新教案與跨學科合作、推動教案精進及提升教師專業能力，並不斷優化及擴充學科資源平台的豐富度，以提升教師運用與學生國防素養實踐能力。

黃惠玲表示，為了推動地方特色教案的開發量能，學科中心透過跨學科的教學設計，進行健康與護理、歷史等學科知識的整合與應用，強化教師的專業發展，並藉由增能工作坊、共識營及議題融入社群，舉辦研習課程，進行國際情勢及國際視野的學習交流，協助全民國防教師在多元學習環境中激發更多創意，設計出具實效性和教育趨勢的教案。

學科中心計畫主持人、桃園市立陽明高中校長林裕豐表示，學科中心除了原本策略聯盟的體育學科外，也與國立政治大學全民國防資源中心、健康與護理學科簽訂合作備忘錄，推動跨領域、數位化與偏鄉支援並行的策略。

學科中心「OPEN SPACE線上課程」，分享國防課也可以這樣教的教案模式、民防專題的介紹等，讓教師無礙於時空限制，可反覆參與課程精進的發展，並將這些資源傳遞到偏鄉學校，幫助更多地區的教師獲得實用的教學工具與支持。

