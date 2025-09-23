為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    禾繕基金會攜手天麗生技 捐2輛高頂復康巴士嘉惠新北

    禾繕基金會攜手天麗生技由董事長毛卉瑜（右二）與執行長王宗易（左二）共同捐贈2輛高頂復康巴士給新北市政府，市長侯友宜（中）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    禾繕基金會攜手天麗生技由董事長毛卉瑜（右二）與執行長王宗易（左二）共同捐贈2輛高頂復康巴士給新北市政府，市長侯友宜（中）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/23 11:54

    〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人禾繕基金會攜手天麗生技由董事長毛卉瑜與執行長王宗易23日共同捐贈2輛高頂復康巴士給新北市政府，價值達460萬元，其中1輛由天麗生技顧問許品羽出資，新北市長侯友宜代表受贈，肯定基金會致力回饋社會，捐贈復康巴士關懷社會弱勢。

    侯友宜表示，看到禾繕和天麗團隊滿滿正能量和精神，正氣來自正念，一個善念、一句鼓勵，便能讓社會充滿活力和祥和，基金會在台中捐了4輛復康巴士，這次捐2輛給新北市，逐步擴大愛心和影響力，讓善持續在城市流動。

    禾繕基金會成立於2022年9月30日，致力推動無障礙環境與社會共融，過去已分別捐贈4輛復康巴士給台中市政府、1輛給台東縣政府，毛卉瑜表示，新北市幅員遼闊，有400多萬人口，身心障礙人口也是全國最多，基金會過去也曾與創世基金會合作，關懷獨老和植物人，捐贈復康巴士，希望能幫助失能老人、身障朋友或有病痛需求就醫者一個交通接送的便利。

    王宗易表示，基金會在台中成立，北上或南下，會持續與天麗企業合作，只要社會有需要的地方，基金會會持續推動、傳承，侯友宜表示，感謝禾繕基金會與天麗生技公司的愛心，基金會一步一腳印持續行善，大家一起「用愛灌溉社會」。

    禾繕基金會攜手天麗生技由董事長毛卉瑜（左二）與執行長王宗易（左一）共同捐贈2輛高頂復康巴士給新北市政府，其中1輛由天麗生技顧問許品羽（右）出資，新北市長侯友宜代表受贈（右二）。（記者翁聿煌攝）

    禾繕基金會攜手天麗生技由董事長毛卉瑜（左二）與執行長王宗易（左一）共同捐贈2輛高頂復康巴士給新北市政府，其中1輛由天麗生技顧問許品羽（右）出資，新北市長侯友宜代表受贈（右二）。（記者翁聿煌攝）

