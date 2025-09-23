為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    東河鄉金樽港膠筏被湧浪打翻 貨輪鋼板也破損凹陷

    工人不停在船側塞入大輪胎成緩衝。（民眾提供）

    工人不停在船側塞入大輪胎成緩衝。（民眾提供）

    2025/09/23 11:52

    〔記者劉人瑋／台東報導〕樺加沙颱風雖未直撲，但影響力仍是十分可怕，特別是昨深夜到今清晨威力十足，漁民一早就見到膠筏被打翻，即使固定在港內仍難以倖免，甚至綁在港內大貨輪也會斷繩，船體隨浪亂擺、撞擊碼頭壞損，所幸災情未嚴重到影響航行，但只能待天晴方能修復。

    交通部航港局天然災害應變小組通報，今日全國共有12航線，計110次停航，其中台東部分，富岡-綠島全部停航（4航次）、富岡-蘭嶼全部停航（2航次）、後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）。

    富岡漁港迄今未有大量漂流木湧入，雖海面仍是處處雜物、漂流木而無法航行，但相較以往颱風，如今港內迄今狀況實屬萬幸。但金樽港的船家就沒那麼幸運，由於昨晚浪況極差，湧浪甚至推入港內將當地漁民的膠筏打翻，漁民看了傻眼卻無可奈何。

    更誇張的是停泊在金樽港的貨輪繩索斷裂，船員當時在船上也無法處置，直到天亮後浪況稍歇才發現貨輪撞擊下，導致外側鋼板毀損，只能緊急再繫纜繩固定以防損壞加劇，再待颱風後方能修復。

    工人不停在船側塞入大輪胎成緩衝。（民眾提供）

    工人不停在船側塞入大輪胎成緩衝。（民眾提供）

    漁民只能無奈的望著翻覆膠筏。（民眾提供）

    工人不停在船側塞入大輪胎成緩衝，再結實的鋼鐵外殼也禁不起撞擊，可見當時浪況極凶險。（民眾提供）

    漁民只能無奈的望著翻覆膠筏。（民眾提供）

    漁民只能無奈的望著翻覆膠筏。（民眾提供）

