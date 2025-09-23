連續19年！ 彰化家扶兒獲贈1000顆愛心鳳梨酥

賴清美（左）與黃雍筆（右）將1千顆鳳梨酥送給彰化家扶，由家扶主任王震光（中）代收。（記者湯世名攝）

2025/09/23 11:50

〔記者湯世名／彰化報導〕連續19年！中秋節前夕，彰化縣議員賴清美與八大家具業者黃雍筆今天（23日）將1000顆鳳梨酥送到彰化家扶中心，小朋友們開心的吃著鳳梨酥，甜在心裡。賴清美說，今年第19年代表著「依舊」，儘管物價高漲，但她與黃雍筆還是一樣繼續不間斷，看到家扶兒的笑容就是她們最大的動力。

賴清美與黃雍筆今天一抵達彰化家扶中心，小朋友們紛紛大喊「賴粽月阿姨來了！」因為賴清美多年來，每逢端午節就送粽子，中秋節就送月餅，因此只要看到賴清美，就知道是要送愛心粽或是愛心月餅。

賴清美說，這次捐贈把1份愛變成3倍大，向社福機構購買鳳梨酥，再送到彰化家扶分享給受助家庭，不僅傳遞了中秋節的祝福，更彰顯了社會大眾對弱勢族群的關懷，期盼能拋磚引玉，鼓勵更多人一同投入公益，讓社會更加溫暖；黃雍筆則表示，他覺得非常開心，因為自己小小的力量，能夠幫助到需要幫助的人。

彰化家扶主任王震光說，家扶兒口中的賴粽月阿姨與黃雍筆，他們的愛心已成為家扶每年中秋節最溫暖的禮物，不僅實質上幫助了弱勢家庭，更為孩子們樹立了良好的榜樣，讓他們學習到分享與感恩的美好，這1000顆鳳梨酥將全數分享給受扶助的家庭，讓他們也能在中秋節共享團圓的喜悅。

賴清美（中）與黃雍筆（左）、王震光（右）餵小朋友享用鳳梨酥。（記者湯世名攝）

