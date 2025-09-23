距溢流口不到1米！ 馬太鞍溪堰塞湖估中午12時前溢流

馬太鞍溪堰塞湖距離溢流口的水位不到1米。（圖擷取自林保署網站）

2025/09/23 11:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強颱樺加沙在馬太鞍溪堰塞湖24小時雨量接近400毫米，林保署今天上午發布緊急通報，原發布溢流時間是上午11點，不過從11點25分最新訊息，堰塞湖水位高程1138.39公尺，距離溢流口高差只有0.61公尺，溢流時間估中午12時左右，提醒下游3鄉鎮12村里民眾注意！

樺加沙颱風在花蓮山區造成豪雨，馬太鞍溪堰塞湖邊林保署自設的雨量站，24小時累積雨量達到381.2毫米，依照林保署在馬太鞍溪堰塞湖裝設的水位計，今天上午7點55分資料堰塞湖的水位高程1135公尺，到了11點15分已上升到1138.212公尺、11點25分水位1138.39，距離警戒水位1139公尺只剩不到1公尺。

請繼續往下閱讀...

林保署指出，估算每小時入流量約120萬公噸，估計可能在中午12時前溢流。

林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖的天然壩高約200公尺、壩體體積約2億立方公尺、堰塞湖最大積蓄水量約9100萬立方公尺，目前是9027萬立方公尺，因強烈颱風樺加沙豪雨影響，氣象署預報山區雨量將達到500毫米，造成馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，溢流時間大幅提前，請下游居民警戒，範圍包括花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域民眾，立即疏散或往2樓以上避難！

林保署表示，一旦壩體不是溢流而是潰決，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋，120分鐘洪峰將以每秒9000立方公尺通過，請鄉親務必立即提高警覺，配合疏散避難及交通管制，確保安全，目前公路局在上午8點前公布馬太鞍溪橋預警性封閉1車道，將視狀況隨時發布封橋措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法