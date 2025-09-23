為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    愛與科技同行 台積電IT科普營帶領偏鄉學童探索程式世界

    孩子即興畫了處長的頭像，讓林均彥感到相當驚喜感動。（圖由僑愛國小提供）

    孩子即興畫了處長的頭像，讓林均彥感到相當驚喜感動。（圖由僑愛國小提供）

    2025/09/23 11:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕台積電IT程式教育翻轉，正式開跑！桃園市大溪區僑愛國小學生組成多元，以原住民、新住民及弱勢家庭孩子居多。在台積電慈善基金會的支持下，學校持續推動AI入門課程與孝道親子工作坊，從科技啟蒙到親情連結，讓孩子一步步獲得成長與勇氣。114學年度攜手台積電企業資訊技術（Corporate Information Technology, IT）的工程師志工辦理「台積電科普教育營」，以「用科技點亮希望、讓教育溫暖人心」為信念，讓更多孩子受益。

    僑愛國小教務主任林沛晴表示，台積電慈善基金會董事長張淑芬長期致力於扶助弱勢學生，相信教育能翻轉人生，讓更多孩子安心就學並勇敢追夢。台積電IT的志工為僑愛學童精心設計營隊課程，在工程師們的引導下，學童一步步進入編寫程式的世界，學會拆解問題、培養邏輯思維，也在動手實作中找到學習的樂趣。帶領孩子從基礎程式邏輯到Micro:bit操作，進而挑戰麥坤車的追光、避障實驗。

    台積電IT處長林均彥全程參與，甚至化身魔法師角色，和學生互動，有位學童即興畫了處長的頭像，讓林均彥感到相當驚喜，他也在這場活動中感受到同仁展現出的熱情，因為這不僅是1場課程，更是1場教育革新的實踐，將科技化為孩子們追夢的起點。

    僑愛國小校長張志瑋也說，這次台積電IT科普營隊，不只是一次科技課程，更是一次生命的點亮，延續了基金會在AI課程與孝道親子工作坊的努力，讓多元弱勢的孩子在「愛與科技同行」的陪伴中，種下希望的種子，從實作裡學會知識，也從感動裡學會相信自己，迎向更寬廣的未來。

    在活動最後，孩子們的回饋最打動人心。五年級的沈姓學童說：「我第一次編寫程式，小車子真的動了起來好神奇！」六年級的胡姓學童也說：「謝謝台積電的大哥哥大姊姊們細心教我們，我也想像他們一樣學會更多知識，長大以後也能夠回饋學校的學弟妹。」

    孩子們圍在一起比對程式碼，專心討論如何修正小車的運行路線。（圖由僑愛國小提供）

    孩子們圍在一起比對程式碼，專心討論如何修正小車的運行路線。（圖由僑愛國小提供）

    台積電 IT 志工引導學童操作 Microbit，孩子們專注投入學習程式邏輯。（圖由僑愛國小提供）

    台積電 IT 志工引導學童操作 Microbit，孩子們專注投入學習程式邏輯。（圖由僑愛國小提供）

    台積電 IT 團隊與僑愛師生在泰雅傳統家屋前合影，留下科技與文化共融的印記。（圖由僑愛國小提供）

    台積電 IT 團隊與僑愛師生在泰雅傳統家屋前合影，留下科技與文化共融的印記。（圖由僑愛國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播