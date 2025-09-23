愛與科技同行 台積電IT科普營帶領偏鄉學童探索程式世界

孩子即興畫了處長的頭像，讓林均彥感到相當驚喜感動。（圖由僑愛國小提供）

2025/09/23 11:36

〔記者李容萍／桃園報導〕台積電IT程式教育翻轉，正式開跑！桃園市大溪區僑愛國小學生組成多元，以原住民、新住民及弱勢家庭孩子居多。在台積電慈善基金會的支持下，學校持續推動AI入門課程與孝道親子工作坊，從科技啟蒙到親情連結，讓孩子一步步獲得成長與勇氣。114學年度攜手台積電企業資訊技術（Corporate Information Technology, IT）的工程師志工辦理「台積電科普教育營」，以「用科技點亮希望、讓教育溫暖人心」為信念，讓更多孩子受益。

僑愛國小教務主任林沛晴表示，台積電慈善基金會董事長張淑芬長期致力於扶助弱勢學生，相信教育能翻轉人生，讓更多孩子安心就學並勇敢追夢。台積電IT的志工為僑愛學童精心設計營隊課程，在工程師們的引導下，學童一步步進入編寫程式的世界，學會拆解問題、培養邏輯思維，也在動手實作中找到學習的樂趣。帶領孩子從基礎程式邏輯到Micro:bit操作，進而挑戰麥坤車的追光、避障實驗。

請繼續往下閱讀...

台積電IT處長林均彥全程參與，甚至化身魔法師角色，和學生互動，有位學童即興畫了處長的頭像，讓林均彥感到相當驚喜，他也在這場活動中感受到同仁展現出的熱情，因為這不僅是1場課程，更是1場教育革新的實踐，將科技化為孩子們追夢的起點。

僑愛國小校長張志瑋也說，這次台積電IT科普營隊，不只是一次科技課程，更是一次生命的點亮，延續了基金會在AI課程與孝道親子工作坊的努力，讓多元弱勢的孩子在「愛與科技同行」的陪伴中，種下希望的種子，從實作裡學會知識，也從感動裡學會相信自己，迎向更寬廣的未來。

在活動最後，孩子們的回饋最打動人心。五年級的沈姓學童說：「我第一次編寫程式，小車子真的動了起來好神奇！」六年級的胡姓學童也說：「謝謝台積電的大哥哥大姊姊們細心教我們，我也想像他們一樣學會更多知識，長大以後也能夠回饋學校的學弟妹。」

孩子們圍在一起比對程式碼，專心討論如何修正小車的運行路線。（圖由僑愛國小提供）

台積電 IT 志工引導學童操作 Microbit，孩子們專注投入學習程式邏輯。（圖由僑愛國小提供）

台積電 IT 團隊與僑愛師生在泰雅傳統家屋前合影，留下科技與文化共融的印記。（圖由僑愛國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法