樺加沙「風王」過境 西嶼二崁環島公路赫見大型燕魟屍體

西嶼二崁濱海環島公路，發現大型燕魟屍體。（記者劉禹慶攝）

2025/09/23 11:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來澎湖北海毛司嶼，大量湧現糠蝦，吸引大型海洋生物追逐覓食，包括珍貴保育類鯨鯊、鬼蝠魟等，掀起遊艇出海觀賞潮。樺加沙颱風「風王」過境，西嶼二崁環島濱海道路旁，突然出現大型燕魟屍體，一度以為是保育類鬼蝠魟，經查為雪花鴨嘴燕魟。

雪花鴨嘴燕魟體盤為菱形，末端銳利彎曲呈稜角，體盤上無棘。胸鰭前部特化為吻鰭，連結頭前中部吻端下方，形成一單葉，平伸如鴨嘴。頭部圓厚，上下頜齒寬扁。尾細長如鞭，具有一小型背鰭。尾棘在鞭狀尾的基底附近。眼圓形，側位。噴水孔大，位於眼後的側背面，體盤寬可達330公分。體色為灰黑色或灰藍色，上面布滿大小相似的白色斑點；腹部為白色。

因為雪花鴨嘴燕魟身上有著像雪花一樣的斑點，在大海裡翱游，靠一雙像翅膀的胸鰭，特別引人注目的是牠那扁扁長長的嘴巴，出沒地點分布於熱帶和暖溫帶的印度洋，太平洋和大西洋及台灣沿海均產，所以在台灣，可是很有名的魟魚之一喔！

其實燕魟本身是有毒的，在牠的身體跟尾巴的交接處有毒刺，個性也是兇狠類的！屬近海底棲魚類，剛產仔魚體盤寬170¬360mm，孕娠雌魚子宮內壁密布絨毛狀乳突，其分泌物供給胎兒營養；成魚大型，少數體盤寬可達2m餘，重逾200kg。主食軟體動物貝類，對貝類養殖危害大，亦食魚、蝦、蠕蟲等；用下頜板狀齒挖掘沙泥中的貝類，並使用鋪石狀的板齒來磨碎貝殼，可能藉口底乳突分離貝殼與肉，尾刺有毒腺。

經過專業鑑定，燕魟為雪花鴨嘴燕魟。（記者劉禹慶攝）

