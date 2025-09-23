為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    買台灣夜市烤魚是智商稅？ 內行老饕曝消費者捧場「3關鍵」

    近日有網友指出，他自己在網上看影片時，常看到商品售價落在180元至300元之間的夜市烤魚攤，讓他好奇「是否值得花錢品嚐？」。示意圖。（資料照）

    近日有網友指出，他自己在網上看影片時，常看到商品售價落在180元至300元之間的夜市烤魚攤，讓他好奇「是否值得花錢品嚐？」。示意圖。（資料照）

    2025/09/23 13:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市販售各式各樣的小吃，吸引許多國內外遊客前往。然而近日有網友指出，他自己在網上看影片時，常看到商品售價落在180元至300元之間的夜市烤魚攤，讓他好奇「是否值得花錢品嚐？」，文章一出吸引大批網友熱烈討論，有人怒轟是「智商稅」，也有內行老饕分享不少人會定期買來吃的原因。

    該名網友在PTT以「台灣的夜市烤魚是智商稅嗎？」為標題發文，透露他最近常看到會出現拍攝夜市烤魚的網路影片，這些攤販大多使用大尾的台灣鯛，並在魚腹加入調味香料，再裹上厚鹽烤熟，一尾價格落在180至300元之間。原PO坦言，自己從未沒吃過這種烤魚，「想問一下值不值得嘗試，有土味嗎？夜市烤魚是智商稅嗎？」。

    該文引發其他網友議論，眾人也對此看法不一，像是一派網友怒轟，「盤子才逛夜巿」、「300元拿去吃吳郭魚？」、「這根本暴利啊，所以夜市倒掉一堆」、「現在只要進夜市，就已經在繳智商稅了」；另有一派網友讚嘆，「200元就是吃一個方便，會烤的店家很棒」、「大熱天烤魚，人力不算扣掉水電瓦斯租金，不貴吧」、「便宜啊，做一條這種烤魚要一小時，還一堆很難處理的內臟」。

    也有吃過的老饕透露，這種烤魚成本價大概70元到100元，一般口味賣200元左右、胡椒蒜頭價格賣230元左右，以成本70元來算，價差大約3倍上下。不過老饕也指出，如果不想自己處理食材，自己只需付錢等攤販烤熟，且攤販害會幫魚皮戳洞，方便直接翻開來吃，讓他認為，「就算知道成本價格，我也覺得很OK，我每週都買來吃。」

