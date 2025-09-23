超可愛！貓貓蟲咖波登上郵票 9/30發行

中華郵政公司規畫「貓貓蟲咖波」郵票，9月30日發行。圖為「小全張A款」。（圖由中華郵政提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕為吸引年輕族群及增加集郵趣味，中華郵政公司邀請「貓貓蟲咖波」登上郵票，規劃2張小全張，每張含5枚郵票，面值均8元，將於9月30日發行。

中華郵政說明，「小全張A款」以貓貓蟲咖波和郵政吉祥物波波鴿一同遞送信件及包裹為主題，展現郵政盡心為民服務形象。

「小全張B款」以活潑的貓貓蟲咖波和其朋友兔兔、小海豹、黑貓蟲、狗狗為設計，呈現寺廟祈福、棒球運動、海邊戲水、戶外踏青及享受美食等主題。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於9月25日開始發售，另製作預銷首日戳小全張封於9月30日郵票發行當天出售。

中華郵政表示，選購請至37個長期集郵訂戶作業局，或上網至「i集郵」，亦可向各地郵局預約購買。長期集郵訂戶作業局詳細地址請至中華郵政官網查詢。

另外，應業務需要，中華郵政9月25日添印2018年2月27日發行的「台灣野生蘭花郵票（續2）」面值43元，民眾可至各地郵局洽購。

中華郵政公司規畫「貓貓蟲咖波」郵票，9月30日發行。圖為「小全張B款」。（圖由中華郵政提供）

中華郵政9月25日添印2018年2月27日發行的「台灣野生蘭花郵票（續2）」。（圖由中華郵政提供）

