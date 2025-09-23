為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國中會考監試人員費用 教育部明年調漲7.7％

    全教總今日開記者會批國中教育會考等試務工作費20年僅漲10％，教育部回應明年將調升會考監試人員等工作費用。（記者林曉雲攝）

    2025/09/23 11:17

    〔記者林曉雲／台北報導〕全教總批國中教育會考等試務工作費20年僅漲10％，教育部今（23）日回應，明（2026）年國中教育會考監試人員費用將從3575元增至3850元，增加275元、7.7％；特殊試場監試費則由4810元增至5180元，增加370元、7.7％，對協助辦理試務的教育人員表達感謝，並將持續研擬及爭取調高支給基準。

    全教總理事長侯俊良以國中會考為例指，考場主任等試務人員的2天工作費，從2007年3000元增至今（2025）年3300元，增加300元、10％；一般考場監考人員2天工作費，則從3000元增到3575元、增19%，但2007年基本工資15840元、時薪66元，今年基本工資28590元、時薪190元，時薪漲了188％。

    教育部則說明，國中教育會考監試及工作費支給基準，自2019年起向行政院爭取，行政院於2021年核定調高1.1倍（增加10％），監試費每節550元，6.5節共3575元；工作費於試務辦理期間每日1650元，辦理前後以半日825元支給。

    教育部表示，考量會考工作繁複，以及公教人員假日辛勞，明年國中教育會考已將監試人員費用自3575元調整至3850元，另額外支領講習費200元；特殊試場監試費則由4810元調整至5180元，額外支領講習費200元；試務人員前一日工作費用並自825元調整至1650元。

