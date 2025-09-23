為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    魚果市場施作聯外匝道 水源快速道路夜間往士林部分路段封閉

    「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道，9月25日起每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工。（台北市新工處提供）

    「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道，9月25日起每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工。（台北市新工處提供）

    2025/09/23 11:02

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府新建工程處施作「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」聯外匝道，匯入水源快速道路南下往新店高架車道作業，將於9月25日起至明年2月7日，每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工，並設置交通維持替代路線供車輛改道通行，總計135日，提醒民眾留意各項告示指標牌面，並依現場義交人員指揮改道並減速慢行。

    工務局新建工程處工務科科長高銘伸表示，為疏解「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」完成後周邊道路的車流，市場主體建物2樓富民路側新建2處匝道匯入水源快速道路南下及北上車道，使市場內車輛可直接由新建匝道沿水源快速道路迅速離場，避免車輛集中萬大路、富民路等主要路口。

     

    新工處一果工務所主任王明輝表示，25日起至明年2月7日，將於每日夜間11時起至隔日上午6時止，進行果菜市場聯外匝道銜接水源快之鋼構橋樑橋面構件吊裝作業，施工期間封閉水快往士林方向車道，相關交通維持措施為水快往北（往士林方向）經青年路至萬大路前的路段封閉施工，於施工處前方設置有箭頭號誌防撞車、交通指引牌面及交通指揮人員。

    此外，大型車（15噸以上）改道中華路2段、西藏路及萬大路方向通行；小型車改道青年路、萬大路423巷及萬大路方向通行。預計於每日6時前收工恢復水源快速道路往士林方向2車道通行。王明輝說明，果菜市場新設匝道銜接水快的鋼構橋梁橋面構件施工時，須部分封閉水源快速道路往士林車道，因此擇定車流量較少的夜間時段施作，以將對交通的影響降至最低。

    「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道，9月25日起每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工。（台北市新工處提供）

    「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道，9月25日起每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工。（台北市新工處提供）

    「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道，9月25日起每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工。（台北市新工處提供）

    「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道，9月25日起每天晚上11時至翌日上午6時，封閉水源快速道路往士林方向青年路至萬大路口前的路段施工。（台北市新工處提供）

