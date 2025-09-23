米其林推薦甜品出包！ 「佳佳甜品」進口中國白芝麻驗出禁藥

曾獲米其林推薦的「佳佳甜品（塞席爾商堯熙股份有限公司）」自中國進口一批白芝麻，被驗出禁用農藥「陶斯松」。（食藥署提供）

2025/09/23 11:01

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（23日）公布最新邊境查驗結果，共有17批產品違規，其中曾獲米其林推薦的「佳佳甜品（塞席爾商堯熙股份有限公司）」自中國進口的白芝麻，被驗出禁用農藥「陶斯松」，這批重達375公斤的白芝麻，全數依法退運或銷毀，未流入市面。

佳佳甜品是香港知名的米其林推薦品牌，在台灣多家百貨商場插旗，以廣式養生甜湯聞名。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，塞席爾商堯熙公司進口的這批中國白芝麻，檢出殘留殺蟲劑陶斯松 0.04ppm，但依規定該農藥屬「不得檢出」，必須低於定量極限0.02ppm，該業者也因此被列入加強抽驗名單，未來抽驗比例將提高到20%至50%。

根據國家環境毒物研究中心資料，陶斯松是一種殺蟲劑，常用來防治蟑螂、跳蚤與白蟻，也可能出現在寵物驅蟲產品中。它容易附著在土壤裡，不太會進入水源，但若吸入剛噴灑的空氣，可能引起頭痛、視力模糊、流淚等神經症狀，若暴露量過高，甚至會導致肌肉抽搐、昏迷或死亡。

最新邊境查驗違規名單以「農藥殘留」最常見，越南鮮榴槤就連中3批，分別檢出滅達樂、達特南、克美素等不得檢出的農藥；另有越南的結球白菜、青花菜、新鮮高麗菜，中國的白蘿蔔、冷凍菠菜、辣椒粉與白芝麻，澳洲的鮮茂谷柑，以及馬來西亞的黑胡椒粉，全都驗出農藥超標。

劉芳銘補充，越南鮮榴槤近半年來不合格率達3.1%，問題集中在農藥殘留與重金屬超標。食藥署已從7月起對越南榴槤實施「逐批查驗」，抽驗比例提高到100%。針對這次檢出違規的3家越南製造廠，也祭出停權措施，自9月26日起一個月內不得輸台。

除了農藥，還有一批由小分子褐旺藥業自德國進口的「膠原蛋白飲」也中鏢，被檢出防腐劑「苯甲酸」與「己二烯酸」超標，全批1萬瓶產品退運或銷毀。此外，中國的松樹皮萃取物被驗出防腐劑超標、玉米澱粉漂白劑超標，埃及的牛膝草則有重金屬超標問題。

由小分子褐旺藥業自德國進口的一批「膠原蛋白飲」被檢出防腐劑超標。（食藥署提供）

