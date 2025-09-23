宜蘭9校停班課 2山區原鄉保持警戒

樺加沙颱風來襲，宜蘭未列入警戒區。（記者王峻祺攝）

2025/09/23 11:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕樺加沙颱風來襲，宜蘭未列入警戒區，不過今天清晨風雨加劇，尤其山區下起大雨，因沒有颱風假，一度造成民怨，不過上班、上課時間風雨漸歇，但大南澳地區因處山區，有9校為顧及師生及家長安全，陸續宣布停班課，縣府也針對大同、南澳原住民鄉進行警戒，因應過境災情。

中央氣象署上午8點半解除陸警，宜蘭間歇雨勢不斷，清晨狂風豪雨造成民眾擔憂，紛紛湧上縣府官網及社群平台留言，盼能加放颱風假，不過也有理性網友發言「下雨、刮風就要放？」約7點多雨停，上學、上班雨勢趨緩、順暢。

請繼續往下閱讀...

不過大南澳地區學校，考量轄內雨勢及路面積水嚴重等問題，提出停班課需求，縣府自7點至9點間陸續宣布南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、蓬萊國小、南澳高中以及澳花國小、南澳鄉立幼兒園等9校，停班課1天。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭雖未列入颱風警戒區，但持續掌握預報，風力雨量未達停班課標準，仍要求包括水資處、交通處等各單位，持續和各鄉鎮市公所保持聯繫，做好因應措施。

他說，其中大南澳等9校，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，評估雨量及路況恐有致災危險後，自行宣布停班課，縣府教育處、人事處也隨即掌握發布，目前與大同、南澳鄉保持聯繫及警戒，一有颱風過境災情將立即處置。

宜蘭縣代理縣長林茂盛受訪。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法