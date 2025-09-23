為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    颱風接力！樺加沙剛走 「博羅依」將生成朝菲律賓、越南移動

    臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，「颱風即將生成，20號颱風博羅依即將生成，預估未來通過菲律賓後、趨向越南，對台灣無直接影響」。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，「颱風即將生成，20號颱風博羅依即將生成，預估未來通過菲律賓後、趨向越南，對台灣無直接影響」。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    2025/09/23 11:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙今天（23日）上午8點30分解除陸警，預估晚間前後解除海警，最快明天上午降為中颱，不過菲律賓東方海面又有1個熱帶低壓正在發展，對此，臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，「颱風即將生成，20號颱風博羅依即將生成，預估未來通過菲律賓後、趨向越南，對台灣無直接影響」。

    據氣象署官網提及，目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓，包括第18號強烈颱風樺加沙、第19號中度颱風浣熊，以及熱帶性低氣壓TD23。

    根據氣象署資料指出，樺加沙颱風23日8時中心位置在北緯19.9度，東經118.3度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

    據氣象署官網提及，目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓，包括第18號強烈颱風樺加沙、第19號中度颱風浣熊，以及熱帶性低氣壓TD23。（圖擷自氣象署）

    據氣象署官網提及，目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓，包括第18號強烈颱風樺加沙、第19號中度颱風浣熊，以及熱帶性低氣壓TD23。（圖擷自氣象署）

