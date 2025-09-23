為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    光復節連假高鐵加開867班次 9/25凌晨0時開賣

    高鐵光復節連假疏運規劃5天，期間提供867班次運能，9月25日凌晨0時開賣。（資料照）

    高鐵光復節連假疏運規劃5天，期間提供867班次運能，9月25日凌晨0時開賣。（資料照）

    2025/09/23 10:49

    〔記者蔡昀容／台北報導〕光復節連假10月24至26日，台灣高鐵10月23至27日規劃5天疏運，期間加開54班次列車（南下31班、北上23班），提供867班次運能，9月25日週四凌晨零時起開賣。

    今年「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」適逢週六，10月24日週五調整放假一天，形成3天連假。高鐵將連假前一天至後一天劃為疏運期間，車票9月25日週四凌晨零時起開賣，民眾可透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店、「T-EX行動購票」App、各車站售票窗口或自動售票機預先購票。

     

    台中以北區間自由座需求較高時段，則擴大自由座運能。高鐵指出，10月23日週四傍晚5時至晚間7時南下車次（每整點25分南港站發車，除傍晚5時只有45分發車班次）、10月26日週日下午2時至晚間9時北上車次（每整點04分台中站發車，晚間9時另有51分發車班次），上述時段行駛於南港－台中的區間車次，配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。

    高鐵建議，往返台中以北各站旅客可多加利用自由座規劃，也歡迎雙北旅客善用南港站進出。

     

    高鐵補充，光復節疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，亦提供「一般團體」95折優惠，適用於全票11人以上、行程相同團體，享受24小時網路訂位；但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學團體」等專案則不適用。

