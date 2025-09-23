時薪20年漲188％ 全教總批國中會考監考費僅漲一成不合理

時薪20年來漲了188％， 全教總今開記者會，理事長侯俊良（右）批國中會考監考費僅漲一成不合理，呼籲教育部應即檢討並調高。（記者林曉雲攝）

2025/09/23 11:00

〔記者林曉雲／台北報導〕包括國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試，試務人員皆由各級學校人員支援，全國教師工會總聯合會今（23日）開記者會為試務人員爭福利，理事長侯俊良表示，近20年來基本工資漲幅81%，時薪由66元漲至190元、漲幅188%，但以國中教育會考為例，近20年的監試費、工作費、出題費等僅調漲約10%，顯然不合理，呼籲教育部應立即檢討並調高費用。

侯俊良舉例，國中會考共考2天，考場主任等試務人員的2天工作費，從2007年3000元增至今（2025）年3300元，增加300元、10％；一般考場監考人員2天工作費，則從3000元增到3575元、增19%，但2007年基本工資15840元、時薪66元，今年基本工資28590元、時薪190元，時薪漲了188％。

全教總高中職委員會主委巫彰玫則說，工作費日薪難以反映實際勞務價值，可報支的工作費補助總日數設限還極嚴苛，24間以下試場之學校補助工作費共12日、60間以上補助工作費共18日，但國中會考幾乎是全校行政人員總動員的重大支援事項，依補助日數計算，連讓實際參與試務工作者申請半日工作費都不可得，行政事務已爆量，更讓基層人員工作過勞。

侯俊良表示，國中會考、技高技藝競賽、教師甄選等均為構建國家教育的重大基石，為使試務順利進行，基層教師與行政人員超時加班，還需犧牲假日辦理考試，長期以來政府卻僅用微薄報酬打發，恐致人力難以調度，士氣低落或將影響試務的穩定性。

侯俊良呼籲，教育部應比照近20年基本工資調漲幅度，各項試務工作費應調高80%，可報支之工作天數應增加；建立定期檢討機制，每3至5年檢視一次支給標準，以確保制度能與經濟環境同步；針對假日協助試務工作者，應比照勞基法，除核發當日工作費或監考費之外，應同步給予課務排代之補休。

時薪20年來漲了188％， 全教總今開記者會，批國中會考監考費僅漲一成不合理，圖為全教總整理20年來會考（基測）工作費漲幅。（記者林曉雲翻攝）

