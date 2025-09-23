為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    時薪20年漲188％ 全教總批國中會考監考費僅漲一成不合理

    時薪20年來漲了188％， 全教總今開記者會，理事長侯俊良（右）批國中會考監考費僅漲一成不合理，呼籲教育部應即檢討並調高。（記者林曉雲攝）

    時薪20年來漲了188％， 全教總今開記者會，理事長侯俊良（右）批國中會考監考費僅漲一成不合理，呼籲教育部應即檢討並調高。（記者林曉雲攝）

    2025/09/23 11:00

    〔記者林曉雲／台北報導〕包括國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試，試務人員皆由各級學校人員支援，全國教師工會總聯合會今（23日）開記者會為試務人員爭福利，理事長侯俊良表示，近20年來基本工資漲幅81%，時薪由66元漲至190元、漲幅188%，但以國中教育會考為例，近20年的監試費、工作費、出題費等僅調漲約10%，顯然不合理，呼籲教育部應立即檢討並調高費用。

    侯俊良舉例，國中會考共考2天，考場主任等試務人員的2天工作費，從2007年3000元增至今（2025）年3300元，增加300元、10％；一般考場監考人員2天工作費，則從3000元增到3575元、增19%，但2007年基本工資15840元、時薪66元，今年基本工資28590元、時薪190元，時薪漲了188％。

    全教總高中職委員會主委巫彰玫則說，工作費日薪難以反映實際勞務價值，可報支的工作費補助總日數設限還極嚴苛，24間以下試場之學校補助工作費共12日、60間以上補助工作費共18日，但國中會考幾乎是全校行政人員總動員的重大支援事項，依補助日數計算，連讓實際參與試務工作者申請半日工作費都不可得，行政事務已爆量，更讓基層人員工作過勞。

    侯俊良表示，國中會考、技高技藝競賽、教師甄選等均為構建國家教育的重大基石，為使試務順利進行，基層教師與行政人員超時加班，還需犧牲假日辦理考試，長期以來政府卻僅用微薄報酬打發，恐致人力難以調度，士氣低落或將影響試務的穩定性。

    侯俊良呼籲，教育部應比照近20年基本工資調漲幅度，各項試務工作費應調高80%，可報支之工作天數應增加；建立定期檢討機制，每3至5年檢視一次支給標準，以確保制度能與經濟環境同步；針對假日協助試務工作者，應比照勞基法，除核發當日工作費或監考費之外，應同步給予課務排代之補休。

    時薪20年來漲了188％， 全教總今開記者會，批國中會考監考費僅漲一成不合理，圖為全教總整理20年來會考（基測）工作費漲幅。（記者林曉雲翻攝）

    時薪20年來漲了188％， 全教總今開記者會，批國中會考監考費僅漲一成不合理，圖為全教總整理20年來會考（基測）工作費漲幅。（記者林曉雲翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播