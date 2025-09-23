為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    青少年發聲舞台「AMP IT UP」9/27台南開唱

    「台南年少有聲 AMP IT UP」熱音大賽將於9月27日登場。（圖由南市社會局提供）

    「台南年少有聲 AMP IT UP」熱音大賽將於9月27日登場。（圖由南市社會局提供）

    2025/09/23 10:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動《兒童權利公約》（CRC），積極宣導青少年「休閒、文化與參與」的權利。今年社會局與青少年福利服務中心首次以音樂與創意市集為主題，舉辦「台南年少有聲 AMP IT UP！」，將於27日引爆青春熱情。

    活動吸引台南在地青年及來自屏東、高雄、雲林、新北、嘉義、台中、台北等7縣市隊伍共襄盛舉。隊名創意五花八門，「長草的栗子」、「九月五號」、「凌晨出走」、「今晚宵夜吃什麼」、「剛睡醒」、「有一點渴，這杯剛剛好」、「小土丸」，增添趣味又展現跨區交流的青春能量。

    熱音大賽參賽隊伍是從眾多報名影片中脫穎而出。學生們為了爭取機會，反覆拍攝並多次與承辦單位確認影片品質，展現出對音樂舞台的高度重視。更令人驚喜的是，許多樂團選擇以原創歌曲參賽，唱出屬於青少年的心聲，並分享「希望能讓大家聽見我們的聲音」，充分展現創意與自我表達的能量。創意市集也由青年全力籌備，攤位涵蓋手作飾品、創意吊飾及特色美食，展現年輕世代的巧思與活力。

    市長黃偉哲表示，鼓勵青少年勇於嘗試、盡情發聲。除了制度化的公共參與機制，今年更透過音樂與文化活動匯聚全國青年，「這不只是競賽，而是一個展現自我、交流創意的重要舞台」。

    社會局長郭乃文表示，27日下午3點在新光三越台南新天地西門廣場登場，當天共有24組樂團、21組市集同場登場，邀請大家到場支持，近距離感受青少年的熱情與能量。

