中國客金門探親「散步」未歸 迷路7小時找到人

中國男子與妻子抵金探親走失，經金寧所員警陳佩蓉（右）尋獲。

2025/09/23 10:42

〔記者吳正庭／金門報導〕中國馬姓男子與妻子到金門探親，男子一大早外出散步，一出門卻找不到回家的路，家人遍尋不著立刻報警，警方組成「尋人小組」，一邊調閱監視器，一邊沿路查找，終於在4小時內，將年近80歲的馬姓男子於「散步」7小時後尋獲，家屬開心，感謝警方鍥而不捨尋人。

縣警局金城分局金寧分駐所表示，來自中國河南籍的男子第1次與妻子出遠門探望嫁到金門的女兒，21日上午6點向家人表示要外出散步，卻到9點還沒回家，家人發現準備的早餐男子沒有吃，遍尋村莊又找不到人，立即報案；金寧分駐所所長呂俊翰率員警賴力煒處理。

警方指出，馬姓男子偶有失智，加上人生地不熟，不知女兒家住址、沒有手機，女兒住家附近又有腹地廣大的林地，家屬心急如焚，警方查找也格外辛苦；金城分局長朱政憲指示成立「尋人小組」，除沿路調閱監視器，並由住處擴大搜尋範圍，終於在受理報案4小時內由金寧所員警陳佩蓉尋獲，男子家屬大讚金門警方認真。

男子說，當時想回家卻一下找不到路，又不知如何連絡家人，只能靠著徒步看能不能慢慢走回家，等到被警方找到時，精神狀態相當憔悴，警方立刻提供飲料補充水分；一路急如星火辦案的金寧所長呂俊翰，因為燠熱的天氣還被「熱到」，但終於將迷路7小時男子找回，心裡才踏實。

朱政憲說，金門縣政府推動多項預防長者走失的服務措施，包括「預防走失手鍊」、「守護QR code布標」與「個人輔具-衛星定位器」等，家屬可多加利用。

