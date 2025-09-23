為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國客金門探親「散步」未歸 迷路7小時找到人

    中國男子與妻子抵金探親走失，經金寧所員警陳佩蓉（右）尋獲。（金門縣警察局提供）

    中國男子與妻子抵金探親走失，經金寧所員警陳佩蓉（右）尋獲。（金門縣警察局提供）

    2025/09/23 10:42

    〔記者吳正庭／金門報導〕中國馬姓男子與妻子到金門探親，男子一大早外出散步，一出門卻找不到回家的路，家人遍尋不著立刻報警，警方組成「尋人小組」，一邊調閱監視器，一邊沿路查找，終於在4小時內，將年近80歲的馬姓男子於「散步」7小時後尋獲，家屬開心，感謝警方鍥而不捨尋人。

    縣警局金城分局金寧分駐所表示，來自中國河南籍的男子第1次與妻子出遠門探望嫁到金門的女兒，21日上午6點向家人表示要外出散步，卻到9點還沒回家，家人發現準備的早餐男子沒有吃，遍尋村莊又找不到人，立即報案；金寧分駐所所長呂俊翰率員警賴力煒處理。

    警方指出，馬姓男子偶有失智，加上人生地不熟，不知女兒家住址、沒有手機，女兒住家附近又有腹地廣大的林地，家屬心急如焚，警方查找也格外辛苦；金城分局長朱政憲指示成立「尋人小組」，除沿路調閱監視器，並由住處擴大搜尋範圍，終於在受理報案4小時內由金寧所員警陳佩蓉尋獲，男子家屬大讚金門警方認真。

    男子說，當時想回家卻一下找不到路，又不知如何連絡家人，只能靠著徒步看能不能慢慢走回家，等到被警方找到時，精神狀態相當憔悴，警方立刻提供飲料補充水分；一路急如星火辦案的金寧所長呂俊翰，因為燠熱的天氣還被「熱到」，但終於將迷路7小時男子找回，心裡才踏實。

    朱政憲說，金門縣政府推動多項預防長者走失的服務措施，包括「預防走失手鍊」、「守護QR code布標」與「個人輔具-衛星定位器」等，家屬可多加利用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播