    首頁　>　生活

    高屏二快計畫傳政院已核定 邱俊憲：且納入地方建議6項目

    傳出行政院已核定高屏二快建設計畫，且納入地方建議6個項目。（邱俊憲提供）

    傳出行政院已核定高屏二快建設計畫，且納入地方建議6個項目。（邱俊憲提供）

    2025/09/23 10:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院國發會7/9審查通過「高雄—屏東間東西向第二條快速公路（高屏二快）」建設計畫，預計最快2032年完工；高市議員邱俊憲今報喜，透露有消息指出行政院昨已核定計畫，總經費983.87億元，且納入地方建議包括八德二路交流道、國道一號八德二路地區匝道等6個新增項目。

    高市交通局長張淑娟指出，還沒接到正式訊息，但有間接聽聞這消息，很感謝行政院、國發會支持，期待這計畫儘速啟動與完工，讓高、屏交通能更快更順。

    高屏二快為銜接國道三號、國道七號與國道一號的東西向關鍵路廊，全長22.6公里，西起高雄左營區高鐵路、東銜接屏東縣國道三號九如長治路段，中間行經高雄市區、仁武、大樹區至屏東九如等鄉區，沿線設有8處交流道，建設總經費約983.87億元，預期通車後將紓解國道一號末端壅塞與減輕台一線、快速道路台八八線負擔，提升南部整體交通網絡效率。

    邱俊憲今指出，經向有關單位求證，政院昨已核定此案，且地方建議的項目一併納入，包括台1線交流道、八德二路交流道、國道1號八德二路地區匝道、仁武系統交流道（東、南匝道）、側車道、高屏溪景觀橋等6項新增項目。

