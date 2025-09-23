為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風助威！ 他連拍1小時「火燒雲」美景被讚像北極光

    樺加沙颱風助力，攝影師拍下火燒雲「燒」了約1小時被讚像北極光。（鄭傑中提供）

    2025/09/23 10:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕樺加沙颱風侵襲台灣，意外帶來收穫。攝影師鄭傑中昨（22）日傍晚前往苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，於日落前半小時即在現場觀察，等到傍晚5點50幾分日落時，鄭傑中捕捉到紅色火燒雲美景，持續了約1小時，有民眾發現後也說，除了顏色不同，與北極光相似。

    鄭傑中接受媒體訪問時說，他於日落前半小時前往龍鳳漁港，昨天的日落大概是落在5點50幾分左右、天空已經開始從金黃色開始日落的階段，因為天空的雲高度還算蠻高故預期到一定會燒起來，果然日落後就開始變成紅色火燒雲。

    鄭傑中也說，這次燒了非常久台灣上空的高雲非常多，他從5點50幾分一直拍到6點50幾分還在「燒」，一直記錄到6點50幾分開始減弱。

    對於民眾形容像北極光，鄭傑中則說，線條確實像北極光，因此社群有人形容台灣上空出現北極光；鄭傑中也說，當然非北極光呈現的綠色，而是整個線條跟北極光相似，不過顏色為紅色，且因颱風影響出現比較劇烈的雲層的變化，而且當時風勢較強、雲的流動非常的快，所以「帶出來那個雲的線條就會不太一樣」。

