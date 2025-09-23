為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙外圍環流持續影響 颱風論壇曝天氣穩定時間

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」樺加沙颱風暴風圈已經脫離台灣本島，但今天、明天（24）仍受颱風外圍環流影響，各地天氣相當不穩定，預計週四（25）隨著太平洋高壓西伸增強，天氣才會恢復穩定，晴朗炎熱的日子。（圖擷取自臉書）

    2025/09/23 10:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受強颱「樺加沙」及其外圍環流影響，台北市清晨仍有強風豪雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」樺加沙颱風暴風圈已經脫離台灣本島，但今天、明天（24）仍受颱風外圍環流影響，各地天氣相當不穩定，預計週四（25）隨著太平洋高壓西伸增強，天氣才會恢復穩定，晴朗炎熱的日子。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，樺加沙颱風暴風圈已經脫離台灣本島，但今天、明天（24）仍受颱風外圍環流影響，各地天氣相當不穩定，南部、東部下雨時間較長，預計週四（25）隨著太平洋高壓西伸增強，天氣才會恢復穩定，晴朗炎熱的日子。

    粉專直言，樺加沙持續朝西北西移動，今天夜晚通過東沙島附近（颱風中心直接輾過），可以多關注東沙島的實測，明天（24）白天通過中國廣東沿海，這兩天前往粵港澳的朋友，請多注意航班資訊（應該都會取消）。

