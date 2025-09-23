彰中3劍客奪冠進軍 WRO國際賽！智慧換電挑戰電動車最大痛點

彰中學生薛琮瀚（左2起）蘇立原、黃定理在今年教育盃機器人競賽的初賽與決賽都拿到冠軍，奪下國際賽門票，今年11月將前往新加坡參加世界賽，期許為國爭光。（彰中提供）

2025/09/23 10:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化高中三位學生組成的機器人隊，今年在教育盃機器人競賽中大放異彩，他們以「智慧換電X循環永續」作品，在初賽與決賽中都以第一名的成績奪冠，順利拿下代表台灣參加國際賽的門票。這支冠軍隊伍將在今年11月24日至29日，前往新加坡參加WRO（World Robot Olympiad）國際奧林匹亞機器人世界決賽，與世界各國好手同場競技。

這項由教育部主辦、台灣玉山機器人協會協辦的比賽，旨在推廣創客（Maker）教育，鼓勵學生將科技應用於生活中。3位學生蘇立原、黃定理、薛琮瀚在老師邱科文指導下，觀察到電動車發展的瓶頸，深思「廢電池如何處理？」與「充電效率低落」兩大難題，於是發揮創意，花了半年時間設計出這套兼顧創新與環保的完整解決方案。

他們的獲獎作品是一套全程自動化的「智慧循環系統」。它利用AI影像辨識檢查電池外觀，並依據充放電數據判斷電池健康狀況，接著使用自動控制與機械手臂快速更換電池。更特別的是，系統會將換下的廢電池進行浸泡、破碎、拆解，再透過化學處理，提煉出鋰、鈷、鎳等貴金屬，真正實現資源循環再利用。

這項設計不僅能大幅縮短車主等待充電的時間，還能提高金屬回收率並延長電池使用壽命，展現出高度的實用性與社會價值。作品理念也與聯合國多項永續發展目標（SDGs）相符，包括潔淨能源、工業創新與負責任的消費與生產等，是科技與環保理念結合的最佳範例。

校長王延煌表示，學生能在全國賽中脫穎而出並代表台灣參加國際競賽，是學校的榮耀，也顯示彰中在科技教育與永續發展教育的深耕成果。校方將全力支援團隊備戰國際賽，期許學生在新加坡能再創佳績，為國爭光。

