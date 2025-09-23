為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙十國慶活動即將登場 警方公布總統府周邊交通管制措施

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/23 10:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕一年一度雙十國慶活動即將到來，屆時將在總統府前凱達格蘭大道舉辦LED視訊牆及光雕展演布幕牆搭設，並於總統府周邊重慶南路、凱達格蘭大道等路段實施夜間標線作業。警方在今天公布相關交通管制措施，也呼籲駕駛人行經管制區域時務必遵守各路口員警及義交的指揮疏導。

    中正一分局指出，此次交通管制的時段及範圍如下：

    一、9月25日22時至24時為LED視訊牆搭設作業（第一階段），管制凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向內側各3線車道（外側各2線車道維持通行）。

    二、9月26日0時至10月11日6時為LED視訊牆及光雕展演布幕牆搭設作業（第二階段），管制凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向全線車道，另擴大管制懷寧街【寶慶路至凱道（均不含）】北往南方向。

    三、9月25及26日，每日22時至隔日7時進行牌樓搭建，管制凱達格蘭大道【公園路至中山南路（均不含）】東、西雙向全線車道。

    四、9月25日23時至9月26日4時、9月30日23時至10月1日4時辦理國慶大會夜間標線作業（夜校），活動範圍為忠孝西路（含南側2線車道）、襄陽路（不含）以南，懷寧街（不含）、公園路（不含）以西，愛國西路（不含）以北，博愛路（不含）以東，管制路段如下：

    （一）凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線。

    （二）貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向全線。

    （三）寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向全線。

    （四）衡陽路【懷寧街（含）至博愛路（不含）】東往西方向全線（視情況彈性開放）。

    （五）襄陽路【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線。

    （六）武昌街【懷寧街至博愛路（均不含）】東往西方向全線。

    （七）漢口街【博愛路至懷寧街（均不含）】西往東方向全線。

    （八）開封街【懷寧街至博愛路（均不含）】東往西方向全線（視情況彈性開放）。

    （九）忠孝西路【博愛路至懷寧街（均不含）】西往東方向南側2線車道。

    （十）重慶南路【忠孝西路（含南側2線車道）至愛國西路（不含）】南、北雙向全線。

    （十一）懷寧街【襄陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線。

    警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。相關交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播