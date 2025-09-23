為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北耶誕城開始綁彩燈影響通勤？ 觀旅局：事前測試非施工

    網友近日拍到工作人員在新北市府市民廣場綁上彩燈的畫面。（取自「realhanksorion」Threads）

    網友近日拍到工作人員在新北市府市民廣場綁上彩燈的畫面。（取自「realhanksorion」Threads）

    2025/09/23 10:17

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北歡樂耶誕城系列活動往年都是11月左右開城，不過有板橋居民近日已拍到工作人員在新北市府市民廣場綁上彩燈的畫面，並在網路社群Threads PO照片發文說到「每年都是9月中開始綁嗎，真的是在哭欸」擔心影響經過板橋的用路人通勤時間。新北市觀光旅遊局今回應，當天只是事前測試以評估工期，並非施工，工程進行時間仍在評估中。

    PO文網友提到，他是板橋人，小時候當過耶誕城義工撿垃圾，照以往經驗大概10月就不該經過市政府附近了，從小到大真的被荼毒怕了，已經黑暗10年了，年底回個家都要1個小時。

    觀旅局回應，現在還沒進行耶誕城工程，主燈等裝置物也還未進場，廠商人員當天只是因為後續耶誕城場布作業，先去現場試纏，以瞭解彩燈的高度，以及纏燈需多久時間，以利評估後續工期。

    關於今年耶誕城開城的時間？觀旅局表示「仍在研議中。」由於10月份有3個連續假期，且場布的事項及裝置多，都會影響工程進行的時間，觀旅局會評估合理的進場施作時間進行場布，開始場布時，會依照交維計畫進行，以避免影響通行。

    觀旅局也呼籲，民眾活動期間儘量搭乘大眾運輸工具來參加耶誕城活動，如此玩得盡興又安全。

    網友近日拍到新北市府市民廣場綁上彩燈，憂心影響交通通勤。（取自「realhanksorion」Threads）

    網友近日拍到新北市府市民廣場綁上彩燈，憂心影響交通通勤。（取自「realhanksorion」Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播