秋分海王星達「衝」 還有絕美黃道光可以看

2025/09/23 10:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（23日）是季節轉換的重要分界點—秋分，海王星今年恰好於今天來到「衝」的位置，不僅整夜可見，也是一年中最亮、離地球最近的時刻；此外，近幾週也是觀賞黃道光的最佳時機，日出前2至3小時可見。

台北天文館指出，今晚間8點53分，海王星將到達「衝」的位置，儘管是最亮的時刻，由於海王星過於遙遠、亮度過暗，必須使用望遠鏡才能看見海王星的身影。

天文館解釋，當以地球為中心，看著海王星來到太陽相對、且東西方向（赤經經度）相差180度時，這個位置稱為「衝」；此時海王星距離地球最近，看起來也最大，加上地球的夜側正好面對著海王星、整夜可見，前後幾週都是觀賞海王星的最佳時段。

不過，海王星同時也是距離太陽最遙遠的行星，即使位在衝的位置，海王星距離地球仍有43億公里之遙，建議使用口徑10公分以上，放大倍率達100倍以上的望遠鏡，且要配合穩定的大氣環境才有機會看見海王星呈現藍色的圓盤狀外形。

此外，秋分前後幾週是觀察黃道光的最佳時機，尤其在日出前2至3小時，於晴朗無光害的地區，就有機會在東方地平線延伸約30度高的天空，用肉眼看到秋季限定的天文景象，黃道光看似略呈三角形的白色微光，最亮的區域幾乎與銀河一樣亮。

天文館說明，黃道光是太陽系內細小塵埃粒子散射太陽光的結果，因塵埃是以太陽為中心、成透鏡狀分佈在黃道面上，從地球上看來便成了三角錐狀，底部最寬時約有40度，高度最高可近70度。赤道區域比較容易觀察黃道光，緯度愈高觀察的難度也越高；且黃道光只出現在春分傍晚日落後和秋分日出前的2至3小時，因此時黃道面幾乎垂直於地平線，沿著黃道出現的黃道光能向上延伸到天空較高處，最適宜觀看。

今天（23日）是季節轉換的重要分界點—秋分，海王星今年恰好於今天來到「衝」的位置，不僅整夜可見，也是一年中最亮、離地球最近的時刻；此外，近幾週也是觀賞黃道光的最佳時機，日出前2至3小時可見。（台北天文館提供）

