樺加沙陸警解除 高雄蚵仔寮、彌陀漁港維持封鎖線警戒

樺加沙颱風陸警雖然解除，但岸邊依舊滔天巨浪。（記者李惠洲攝）

2025/09/23 10:09

〔記者李惠洲／高雄報導〕受到樺加沙颱風外圍環流影響，高雄仍有間歇性大雨、豪雨，位在靠海岸邊的蚵仔寮漁港與彌陀漁港岸邊浪高依舊威力驚人，周遭出入口維持封鎖線，禁止民眾進入沙灘與堤防觀浪戲水，甚至還有海巡人員在一旁駐守，以防意外發生。

高雄市除了位在山區的那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林等5個行政區今停班停課外，其他行政區正常上班、正常上課，氣象署也在上午8時30分解除了樺加沙颱風陸上警報，樺加沙颱風從台灣下方巴士海峽一路向西掃過，所幸並未造成南部地區帶來致災性的豪雨與災情。

彌陀漁港海岸光廊拉起封鎖線，禁止民眾進入。（記者李惠洲攝）

樺加沙颱風陸警雖然解除，但岸邊滔天巨浪，海巡人員不敢大意，依舊在岸邊警戒。（記者李惠洲攝）

受到樺加沙颱風影響，許多蚵仔寮漁港船隻固定在岸邊。（記者李惠洲攝）

