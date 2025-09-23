嘉大獸醫畢業生取得美國獸醫師執照執業

嘉大校友許珮蓁獸醫師在美國進行牛隻直腸觸診。（嘉大提供）

2025/09/23 10:02

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學獸醫學系2019年畢業生許珮蓁，以PAVE獸醫學歷認證方式取得美國獸醫師執照，相較於修習雙聯學位，或美國當地學生約可節省生活費與學費100多萬元台幣，目前她在德州展開獸醫師的職業生涯。許珮蓁勉勵學子，若有計畫赴美發展，應及早強化語言能力，並持續累積臨床經驗，同時具備面對挑戰與挫折的心理素質。

許珮蓁說，大二時她以轉學考備取生身分錄取嘉大獸醫系，需補修許多專業課程學分，但在自由開放的學習氛圍與良好的師生互動下，反而讓她更能全心投入學習。

「嘉大給我的不只是專業知識，還有探索的自由。」許珮蓁說，她在嘉大的課程安排與師長支持，讓她能無縫接軌美國臨床執業。畢業後，原本計畫赴德國深造，但因學制與疫情因素受阻，轉而挑戰美國的PAVE體系。

從語言測驗、學歷認證、學校申請到NAVLE國考，過程艱辛且名額稀少，憑藉著臨床經驗與努力不懈，她終於在2023年底錄取俄克拉荷馬州立大學，翌年前往美國，目前在德州展開獸醫師的職業生涯。

她說，在美國獸醫師的執業與在台灣的環境大不相同，不僅能更具深度與廣度，更能有機會與世界級頂尖的獸醫師專家交流切磋。

嘉大獸醫系表示，該系持續培育兼具專業實力與全球競爭力的獸醫人才，與北美及歐洲知名獸醫院校展開交流與合作，同時引入VR、AR 與人工智慧於臨床教學與研究，打造更具前瞻性的學習環境，為台灣動物醫療與公共衛生的發展注入堅實力量。

嘉大獸醫系校友許珮蓁目前在德州臨床執業，她為流浪貓進行絕育手術。（嘉大提供）

